Európa túléli a telet - ezt árazza a gázpiac

Lassan túlcsordulnak a hazai gáztárolók

A Magyar Földgáztároló Zrt. a névleges mennyiségnél az idén is kicsit több gázt spájzolhat be. A gáztárolók gázára nemcsak a hazai, hanem részben a szerbiai lakosság téli ellátása miatt van szükség, de az export- és a tranzitigények is úgy elégíthetők ki megnyugtatóan, ha közben kellő nagyságú hazai célú készleten ülünk.