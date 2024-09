Ezek lehetnek a nyerő kötvények az amerikai elnökválasztás előtt

A globális kötvénypiacon jól láthatóan nagyobb volatilitást lehet majd tapasztalni a következő meghatározó eseményig, az amerikai elnökválasztásig. Ebből kifolyólag szeretném bemutatni a lehetőségeket azok számára, akik kötvényvásárlásban gondolkodnak. Elsőként érdemes eloszlatni egy gyakori tévhitet: bár a kötvények – például a részvényekhez képest – kevésbé kockázatos instrumentumok, azért nem teljesen kockázatmentes befektetések. Első körben a főbb kockázatokról ejtenék néhány szót, hiszen ezzel már a kötvénykiválasztás előtt tisztában kell lenniük a befektetőknek.

Fotó: Getty Images

Az elsődleges, amit mérlegelni kell, a kibocsátói kockázat:

érdemes teljeskörűen megvizsgálni az adott kibocsátó hitelminősítését és mérlegét is.

Emellett a kibocsátó leminősítésének kockázatára is gondolni kell, hiszen ahogy romlik a hitelminősítés, úgy nő az elvárt hozam és csökken a piaci ár. Napjaink egyik legfontosabb kockázati mutatója a volatilitás kockázat, amelyet jellemzően valamilyen tőkepiaci vagy makrogazdasági esemény befolyásol. A volatilitással kapcsolatos kockázat a hosszú lejáratú kötvények esetében szembetűnő, hiszen egy adott kamatdöntésre ezek jóval érzékenyebben reagálnak, mint rövid lejáratú társaik. Vannak még a befektetések világára általánosan jellemző kockázatok is, mint például az inflációs kockázat vagy a devizakockázat.

Azért lehet dönteni

Ha valaki – akár a kötvénybefektetésekben jártas szakértő segítségével – megvizsgálja a fenti kockázatokat, képes lesz eldönteni, hogy milyen vállalati vagy államkötvények jöhetnek szóba számára. Jelen globális gazdasági környezetben

érdemes lehet a konzervatív befektetési filozófiát szem előtt tartani, és a vállalati kötvényeket inkább tőzsdén kereskedett befektetési alapokon (úgynevezett ETF-eken) keresztül megvásárolni.

Az államkötvények esetében, ha valaki egyedi eszközökben gondolkodik, keresse a minél megbízhatóbb kibocsátói kockázattal rendelkező országokat, ilyen például Franciaország, Ausztria, Belgium vagy Hollandia is. A lejáratok tekintetében továbbra is a diverzifikáció lehet a kulcs.

És most vegyük sorra az euróban denominált ETF-eket!

Az iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF-et befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkező értékpapírok alkotják olyan szektorokból, mint például a bankszektor, az IT és a fogyasztási cikkek. Lejáratukat tekintve az ETF-et 3–5 év és 5–7 év közötti lejáratú kötvények alkotják, és a nagy részüket francia, amerikai, német és brit papírok teszik ki. Az ETF-osztalék felhalmozó, illetve osztalékfizető változatban is elérhető. Ugyancsak remek alternatíva az iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corp UCITS ETF is. Ezen ETF-ek hozampotenciálja nagyjából 6-7 százalék körül alakulhat éves szinten, ami természetesen elmarad a hosszú lejáratú egyedi kötvények várható eredményétől.