Kivetette hálóját a rivális, védekezni kényszerül a Commerzbank

Ellenséges felvásárlási célponttá válhat a Commerzbank, miután az UniCredit kivetette rá a hálóját. Andrea Orcel, az olasz nagybank vezérigazgatója – nem leplezve a felvásárlási szándékot – azzal kereste meg a német versenytárs vezetőségét, hogy vizsgálják meg egy egyesülési tárgyalás lehetőségét.

Az UniCredit növelné befolyását a Commerzbankban / Fotó: AFP

A pénzintézet a korábbi hivatalos adatok szerint a német hitelező 4,5 százalékos részvénycsomagját birtokolta, szerdán azonban kiderült, hogy a piacról is tovább vásárolt belőlük, teljes kitettsége pedig mostanra elérte a 9 százalékot. Az UniCredit a 12 százalékos pakettet birtokló német állam mögött a Commerzank második legnagyobb tulajdonosa, és a hírek szerint tovább növelné részesedését.

Védekezésre kényszerül a német nagybank

A következő lépcsőfok a 10 százalékos küszöb átlépése lenne, amihez azonban az Európai Központi Bank jóváhagyása is szükséges. Ráadásul a részesedését értékesíteni szándékozó német államot is meglepte a lépés, amely még az előtt ajánlotta fel pakettjét az UniCreditnek, hogy megtudták, az olaszok a piacról is gyűjtögetik a részvényeket.

Mindez új helyzetet teremt, és lépéskényszerbe hozza Olaf Scholz kormányát, amely aligha nézné jó szemmel az ellenséges felvásárlási törekvéseket. Mindezek mellett a Németországban hagyományosan erős pozíciókkal rendelkező szakszervezetek sem rajonganak az ötletért.

A Commerzbank mindenesetre védekezésre kényszerül, a Bloomberg értesülése szerint pedig már dolgozik is a lehetséges felvásárlást megakadályozó stratégián, amihez külső, befektetési banki partnereket is igénybe vesz.

Színt vallott az UniCredit, vinné a Commerzbankot

Az UniCredit terveiről a Bloomberg tévének adott csütörtök délelőtti interjúban árult el további részleteket Andrea Orcel vezérigazgató.

A cégvezér elismerte, hogy a német riválisba történő befektetés megalapozza, hogy az olasz bank tárgyalásokat kezdeményezzen. A 9 százalékos befektetés szerinte attól függetlenül értéket képvisel, hogy az fúzióhoz vezet-e, de hozzátette, hogy egy egyesülés további értéket teremthet, és hogy Európának nagyobb bankokra van szüksége.