Brutális mennyiségű saját részvényt szerzett az Opus, és még folytatja a vásárlást

A tulajdonosi kör átrendeződését okozó részvényügyletek sora augusztus 29-én kezdődött, amikor a Talentis Group az Opus 88,3 millió darab részvényét vásárolta meg a Konzum PE Magántőkealaptól tőzsdén kívüli ügylet keretében. Ezzel a Talentis közvetlen szavazati joga 4,72 százalékról 17,36 százalékra növekedett a cégben, miközben a Konzumé 21,81 százalékról 9,17 százalékra csökkent.

Nem marad vevő nélkül az Opus / Fotó: Dömötör Csaba

Hatalmas részvénycsomagot adott át a Talentis az Opusnak

Ezzel párhuzamosan a Talentis több lépésben növelte tulajdoni arányát az Opus rovására a két cég közös tulajdonában álló Viresol keményítőgyártóban. Első lépésként egy ázsiós tőkeemelés keretében nem vagyoni hozzájárulásként 15,786 milliárd forint tagi hitelkövetelést adott át a cégnek, aminek eredményeként az Opus részesedése a Viresolban 73,75 százalékra csökkent, míg a Talentisé 26,25 százalékra nőtt.

Majd a Talentis közel 55,9 millió Opus Global részvényt is átadott a Viresolnak egy újabb nem vagyoni értékű tőkeemelés keretében, amivel saját befolyása az Opusban 17,36 százalékról 9,36 százalékra csökkent, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló törvény szerinti 10 százalékos határértéket, míg az Opus tulajdoni aránya a Viresolban 53,17 százalékra esett. Végül csütörtökön a Talentis 32,4 millió Opus-részvényt magának az Opus Globálnak adott át, amivel a kör bezárult, ismét 4,72 százalékra zsugorodott a tulajdoni aránya.

Az utolsó manőverrel azonban az Opus Globál saját tulajdonában álló részvényeinek a száma közel 144,2 millió darabra nőtt, aránya pedig a teljes részvényállomány 20,6 százalékára emelkedett. A cég ennek dacára szeptember 30-át követően folytathatja sajátrészvény-vásárlási programját, mivel a kedden megtartott közgyűlés az Opus teljes részvénymennyiségéhez mérten 20 százalékról a mindenkori alaptőke 25 százalékára emelte a társaság sajátrészvény-állományának felső határát.

Folytatódhatnak a részvény-visszavásárlások

Mint ismert, a cég a szeptember 30-ra kitűzött második negyedéves gyorsjelentésére tekintettel függesztette fel saját részvényeinek vásárlását, lévén a május 16-án bejelentett részvény-visszavásárlási program feltételei szerint az időközi pénzügyi jelentéseit megelőző 30 nap során a program nem folytatható. A következő saját részvényvásárlási időszak október 1-jén indul, amennyiben a programban meghatározott minden feltétel továbbra is fennáll. Arról még nincs döntés, hogy mi legyen a sorsa a megszerzett részvényeknek. Esetleg bevonja-e őket a társaság vagy más módon hasznosítja. Ha bevonná, az nagyon jó hír lenne a részvényeseknek, hiszen a megszüntetett részvények arányában nőne az egy részvényre jutó saját tőke és osztalék is a cégnél. Az osztalék szempontjából amúgy már az is kedvező lenne, ha a következő visszaosztás idején még a cégnél lennének a részvények, mert ezekre nem járna osztalék, így a többi részvényes javadalmazása nőne arányosan.