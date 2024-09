Véresen komoly a Volkswagen leépítési terve, akár 5 üzemet is bezárhatnak Németországban

A Volkswagen eltökélten végigviszi a kapacitásleépítést már az idei negyedik negyedévben, felvállalva az emiatt szükséges akár 4 milliárd eurót is elérő céltartalék képzését is – állapították meg a Jefferies brókercég elemzői befektetőknek szóló jegyzetükben, miután a német vállalat vezetőivel részt vettek egy észak-amerikai „roadshown” – írta hétfőn a Reuters.

Brüsszeli tüntetés a Volkswagenhez tartozó Audi tervezett leépítése miatt / Fotó: Hans Lucas via AFP

Története során először zárna be német üzemet a Volkswagen

Mint ismert, a legnagyobb európai autógyártó szeptember elején jelentette be, hogy története során először – költségcsökkentési tervei keretében – bezárhatja néhány németországi üzemét, mivel az ázsiai, főként kínai autógyártók előretörése miatt amúgy sem tudja kihasználni meglévő kapacitásait.

„A Volkswagen csoportnál a névadó márka működésének racionalizálása egyáltalán nem új keletű gondolat, ám a menedzsment elszántsága és a sürgős végrehajtás kényszere mindenképpen az” – emelték ki az elemzők.

A német autógyártó menedzsmentjével Észak-Amerikában közösen eltöltött három nap alatt meggyőződtünk róla, hogy nincs olyan B terv, amellyel meg lehetne úszni a negyedik negyedévben előreláthatóan 3-4 milliárd eurós kényszerű céltartalékképzéssel járó kapacitáscsökkentést

– tették hozzá.

A céltartalék persze az idei profitot is csökkenti.

Tengelyt akasztanak a szakszervezetekkel is

Szerkezetátalakítási törekvéseinek részeként a Volkswagen a múlt héten

hat németországi üzemében már fel is mondta a régóta fennálló munkahelyvédelmi programját,

ezzel tengelyt akasztva a Németországban nagy hatalommal bíró szakszervezetekkel, amelyek heves ellenállást ígértek mindenfajta leépítéssel szemben.

A lépés hátterét megvilágítva a Jefferies szakértői szerint hatályos munkahelyvédelmi program híján a szakszervezetek csak a bérek miatt sztrájkolhatnak, az üzembezárások vagy az elbocsátások miatt nem, hiszen az utóbbiakat már nem védi hatályos megállapodás – mondták.

A sztrájkok így aztán ugyan megzavarhatják az üzemek működését, ám a VW végigviheti az elbocsátásokat. Ráadásul az igazgatóság megkerülheti a vállalat felügyelőbizottságát is, amely a múltban többször blokkolta a hasonló tervek megvalósítását. A felügyelőbizottsági helyek felét tudniillik a munkavállalók képviselői töltik be. Mi több, a VW-ban 20 százalékos részesedéssel rendelkező Alsó-Szászország tartomány FB-ben helyet foglaló képviselői is gyakran a szakszervezetek oldalára állnak.

A Jefferies a céltartalékképzés összegének becslésekor dolgozónként kétéves bérnek megfelelő elbocsátási költséggel és nem részletezett egyéb bezárási kiadásokkal is számolt.

A VW két-három üzem bezárását fontolgatja, de a Jefferies szerint akár öt németországi telephely bezárása is szóba jöhet. Az idei leépítésekkel a Volkswagen mindenesetre nagyjából 15 ezer állást szüntethet meg – írja a Bloomberg.