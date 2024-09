Kihasználatlan kapacitásoktól szenved az európai autóipar

Újabb leépítés az autóiparban: milliókkal veszik rá a dolgozókat az önkéntes felmondásra

Gondoskodó elbocsátási programot vezetett be a román autógyártó. A Dacia a leglojálisabb, a 16 évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkező dolgozóit jutalmazza a legjobban, ha saját elhatározásból távoznak. A „búcsúzó” kollégák továbbra is kedvezményes áron juthatnak Dacia, Nissan vagy Renault típusú személyautóhoz is.