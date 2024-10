A világ sorsa múlik rajta: ezt jelentheti be a kínai pénzügyminiszter

Az elemzők hónapok óta kérik a kormányt, hogy növelje a közkiadásokat, ám a növekvő helyi adósságkockázat és az ingatlaneladásokból származó bevételek visszaesése visszatartotta ettől a hatóságokat, sőt a központi költségvetési kiadások az első nyolc hónapban közel 3 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ami messze elmarad a kormány márciusi költségvetési jelentésében tervezett bővítéstől.

Most már viszont a megfigyelők arra számítanak, hogy a központi kormányzat több hitelt vehet fel a helyi szintű költségvetési feszültségek enyhítésére, például a kínai régiók úgynevezett „rejtett” adósságát alacsonyabb kamatköltségű kötvényekre cserélhetné. Peking növelhetné a transzferkifizetéseket is, hogy segítse a helyi önkormányzatokat a mindennapi kiadások, például a köztisztviselők bérezése terén.

Kína az éves költségvetés szerint idén már közel 9000 milliárd jüannyi új államkötvény eladását tervezte, hogy betömje a széleskörű kormányzati kiadási hiányt. A további adósságkibocsátáshoz azonban az Országos Népi Kongresszusnak vagy annak végrehajtó testületének, az Állandó Bizottságnak is hozzá kell járulnia.