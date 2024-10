Befektetés: kijöttek a friss számok, megállíthatatlan a magyarok kedvence

Menetrendszerűen újabb csúcsdöntéssel búcsúztatták a nyarat a hazai befektetési alapok, melyek vagyona 0,7 százalékkal, 21 188 milliárd forintra hízott augusztusban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint.

Nagyítóval kellett keresni a hozamot, de a befektetési alapok így is új csúcsra értek augusztusban / Fotó: Shutterstock

A magyar befektetési alapok menetelése ezzel már 28 hónapja, vagyis közel két és fél éve töretlen. Az újabb, 153 milliárd forintos gyarapodásban a friss megtakarítások játszották a döntő szerepet.

A hónap során 159 milliárd forintot kötöttek le az ügyfelek a portfóliómenedzsereknél.

A piaci hozamok 38,5 milliárd forinttal emelték a befektetések értékét,

a devizapiaci mozgások ellenben 44,5 milliárd forinttal apasztották a kezelt állományt.

Népszerű a tőzsdei befektetés

A legtöbb friss pénzt ezúttal is részvényalapokban helyezték el a megtakarítók, akik 78 milliárd forintért vásároltak ilyen, jellemzően kockázatosabb eszközöket.

A tőzsdei hozamok most nem állak a megtakarítók mellé – a BUX index 1,6 százalékkal süllyedt augusztusban –, a 19 milliárd forintos árfolyamveszteséget ötmilliárdos devizapiaci csökkenés is tetézte, ám ezzel együtt is 1 százalékkal nőtt a második legnagyobb kategória vagyona.

A közel 6600 milliárd forintos összvagyonnal a legnagyobb méretű terméktípust képviselő kötvényalapok 45 milliárd forint megtakarítást szívtak fel, és itt a befektetési jegyek átértékelődése (plusz 26 milliárd forint) felülmúlta a kedvezőtlen devizahatásokat is (mínusz 19 milliárd forint). A kategória így szűk 1 százalékos növekedést tudott felmutatni augusztusban.

Viszonylag nagyobb tőke érkezett még a második reneszánszukat élő vegyes termékekbe is. A 32 milliárd forintos friss megtakarításhoz a piaci árfolyammozgások nem tudtak hozzátenni, a forint átértékelődése ellenben hétmilliárd forinttal csökkentette az itt kezelt állomány értékét. A többféle eszköztípusból építkező kategória így a kötvényekéhez hasonló, alig 1 százalékos bővülést tudhat maga mögött.

Ingatlannal lehetett kaszálni a nyár végén

A fentiekhez hasonlóan tekintélyes méretű, több ezermilliárd forint útját egyengető ingatlanalapok ezúttal a hozamokat tekintve remekeltek, 33 milliárd forinttal emelve a kezelt vagyon értékét, noha a devizaárfolyamok alakulása ezt hétmilliárd forinttal erodálta. A befektetők 11 milliárd forinttal növelték itteni kitettségüket, így összességében itt is 1 százalékos volt az augusztusi bővülés.