Ömlik a pénz a kriptókba: optimista a hangulat a digitális eszközök piacán

A Binance Research legfrissebb kriptopiaci elemzése arra figyelmeztet, hogy érdemes nyomon követni a gazdaság helyzetéről szóló jelentések mellett a jegybankok erre adott reakcióit, miután a szeptemberi tőkebeáramlást is a FED döntése mozgathatta. A bitcoin piaci pozíciója továbbra is meghatározó a kriptovilágban, a token piaci részesedése is 65 százalék felett alakult. A legnagyobb kriptoeszközért most 62 ezer dollár körül kell fizetni, az elmúlt hónapban 15 százalékot drágult.

Jelentősen drágult a Bitcoin / Fotó: Shutterstock

Az Ethereum kibocsátás 0,74 százalékkal emelkedett szeptemberben éves összevetésben, ami két éve nem látott mértéknek felel meg, így jelenleg nettó pozitív napi kínálat tapasztalható.

A tokenizált valós eszközök (RWA) soha nem álltak olyan jól, mint most: összértékük több mint 12 milliárd dollár körül van,

és ebben nincs benne a 175 milliárd dolláros USD stabilcoin piac.

A tokenizált értékpapírok 2024-ben ugyancsak robbanásszerű növekedésen mentek keresztül, hiszen az év eleji 769 millió dollárról szeptemberre több mint 2,2 milliárd dollárra nőtt az értékük. Erre a növekedésre minden bizonnyal erőteljesen hatott az amerikai irányadó kamat, amely 23 éve nem állt olyan magasan, mint az utóbbi időben (egészen a legutóbbi kamatvágásig).

Ég a munka a hackerek keze alatt

A hackereknek ebben az évben eddig összesen 1,3 milliárd dollárnyi kriptovalutát sikerült kicsalni az emberektől. Az okozott kár 2021 óta folyamatosan csökken, amelynek hátterében az áll, hogy az egész iparágon belül egyre több szereplő vezet be szigorú biztonsági protokollokat. A legjelentősebb támadások a centralizált tőzsdéket érték.

A befektetőknek továbbra is prioritásként kell kezelniük kriptoeszközeik biztonságos tárolását és kezelését,

különösen egy olyan időszakban, amikor a piacot erős ingadozások jellemzik – tanácsolja a Binance Research.