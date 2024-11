A német gazdaság megmentője lehet a kormányválság

A felmérések alapján a legnépszerűbb párt, a kereszténydemokrata CDU alakíthat kormányt, de több mint valószínű, hogy a testvérpárt CSU mellett további koalíciópartnert kell találniuk, valószínűleg a jelenleg kormányzó pártok közül. Kérdés, hogy az új koalíció hogyan tud változtatni a gyengélkedő német gazdaság kilátásain. A CDU elnöke, Friedrich Merz papíron elkötelezett a deficitlimit mellet, és pártja mindig is büszke védelmezője volt a „schwarze Null”-nak, azaz a költségvetési egyensúlynak, hiszen 2009-ben maga Angela Merkel, a CDU élén álló akkori kancellár kormányzása alatt került az alkotmányba a korlátozás.

Egyre több kritika éri a költségvetési szigort a német gazdaság gyengélkedésének okaként, miközben más országok, mint például az Egyesült Államok, a versenyképesség és a növekedés jegyében növeli államadósságát, jócskán maga mögött hagyva Németországot. Pozitíumnak tudható be, hogy az elmúlt időszakban adott interjúiban Merz már mutatott hajlandóságot a limit módosítására. A CDU elszántsága mellett azonban technikai korlátai is lehetnek a lazább költségvetési politikának, ugyanis az alkotmány megváltoztatásához kétharmados többségre van szükség. Míg az SPD és a Zöldek is Merz mellé állhatnak a limit módosítása esetén, a szélsőjobboldali AFD és a szélsőbaloldali BSW együttműködése közel sem biztos, ha a két radikális párt együtt 33 százalék fölötti eredményt ér el.

Egész Európa Németországra vár

A vita eredménye erősen meghatározhatja Németország és az EU következő éveit is. Ha sikerül elfogadtatni egy lazább költségvetési politikát támogató alkotmánymódosítást, az állami beruházások megnövekedése beindíthatja a német motort. Ugyanis emellett EU-szinten növekedik az igény a fiskális intézkedések irányának megváltoztatására, az állami beruházások növelésére és a privátszféra deregulációjára. A korábbi EKB-elnök, Mario Draghi által írt jelentés az EU versenyképességének fejlesztésére több százmilliárd eurós beruházásnövelést javasol a technológiai szektorba és az innováció támogatására.

A német költségvetési lazítás lehet az első lépés az európai gazdaság feltámasztására, így a piac éles szemekkel figyeli majd az előrehozott választásokat és a CDU–CSU terveit. Ha megvalósul a költségvetési szigor enyhítése, az a német és az európai részvénypiacok felpattanását eredményezheti, viszont a német kötvényhozamok emelkedését is magával hozza.