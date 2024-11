Állampapír: egy kis finesszel akár 26 százalékos hozamot is elérhetünk

Az promóció nemcsak az új, hanem a régebbi ügyfelek számára is vonzó lehetőséget kínál, hiszen legfeljebb 5 ajánlás erejéig, ajánlásonként 20 000 forint jóváírásban részesülhetnek. Ez azt jelenti, hogy 5 promóciós kód megosztásáért cserébe 100 000 forint ütheti a markukat, amelyet aztán szabadon fektethetnek be az általuk kiválasztott értékpapírokba.

Hogyan lehet kihasználni ezt a lehetőséget?

Az alábbi lépéseket követve lehet kihasználni a promóciót és elérni a 20-20 ezer forint jóváírást:

Az ajánló egy, a Kincstárban értékpapírszámlával nem rendelkező hozzátartozójának, ismerősének megad egy promóciós kódot.

Az ajánló a promóciós kódot igényelheti online a WebKincstár és MobilKincstár felületen, továbbá személyesen a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain és az állampapír-forgalmazásban közreműködő postákon.

Az új ügyfél a kapott kód felhasználásával értékpapírszámlát vagy gyermekének Start-számlát nyit a Kincstárnál, és legalább 100 ezer forint névértékben állampapírt vásárol. A meghívott ügyfél a kapott kódot a www.magyarorszag.hu weboldalon történő online számlanyitáskor rögzítheti a felületen, vagy személyes ügyintézéskor a kincstári vagy a postai ügyintézőnek kell átadnia.

Az új ügyfél és az ajánló is 20-20 ezer forint jóváírást kap az értékpapírszámláján a promóciós időszakot követően a sikeres számlanyitás és a feltételek teljesítése esetén

– írja a weboldalán a Magyar Államkincstár.

A Bankmonitor szakértői szerint az még nem egyértelmű, hogy a 20 000 forint jóváírást egyből ki lehet-e utalni vagy sem, azt azonban tudni lehet, hogy értékpapírszámláról csak befektetésből származó bevételt lehet elutalni. Ez alapján úgy fest, hogy a folyósított összeget be kell fektetni valamilyen állampapírba. Az azonban nem világos, hogy mennyi ideig kell a jóváírt összeget befektetésben tartani. Az is elképzelhető, hogy nem szükséges 10 hónapig lekötni, ahogyan az a korábbi példában szerepelt, hanem ennél rövidebb idő után is kiutalható az összeg.