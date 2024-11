Eddigi legnagyobb akvizíciójával erősít az AutoWallis

A Milan Král Group felvásárlásának harmadik stratégiai eleme, hogy az AutoWallis új tevékenységbe is fog: megjelenik a régiós ország nagyhaszongépjármű-piacán a Mercedes-Benz Truck márka értékesítésével és szervizelésével. Utóbbi tevékenység hosszútávú fejlődését egy jelenleg épülő, 2025-ben megnyíló, 3,1 hektáros területen, 3400 négyzetméteres új Mercedes-Benz Truck kamion értékesítési pont és szerviz is támogatja.

Marad a cseh cégcsoport menedzsmentje

A megszerzett cégcsoport integrálását, valamint zökkenőmentes működését 200 alkalmazottja és a tapasztalt menedzsment folytatódó munkája biztosítja, amellyel párhuzamosan megkezdődik az AutoWallis csoporton belüli szinergiák feltárása.

A tranzakció egy jelentős lépés és jól illeszkedik a tavasszal megújított stratégiai céljaikhoz, amelyek alapján a 2024 nyarán történt cseh kiskereskedelmi piacra lépést követően a csoport tovább erősíti a pozícióját az országban, diverzifikálja tevékenységét, valamint növeli a már jelenleg is többségében nemzetközi piacokról származó külföldi árbevételét

– mondta Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója.

Hangsúlyozta: a csoport eredménytermelő képességét, így a részvényesi értéket nemcsak a piacszerzés, hanem a csoporton belüli szinergiák, a mérethatékonyság kihasználásával is tovább tudják növelni. A vezérigazgató kiemelte még, hogy kiskereskedelmi növekedési tervük fontos eleme a külföldi terjeszkedés, ezen belül pedig a bővülés a csehországi prémium szegmensben, amit a mostani felvásárlás is támogat a BMW és most már a Mercedes-Benz márkával is.

Az AutoWallis tavasszal közzétett, frissített stratégiája alapján 2028-ban a vállalat újgépjármű-értékesítése meghaladhatja a 100 ezer darabot, árbevétele a 750 milliárd, míg EBITDA-nyeresége a 40 milliárd forintot, utóbbi két mutató esetében megduplázva ezzel a 2023-as eredményeket.