Forint: 408 felett az euró, és ez még nem a pánik – elemzőket kérdeztünk

A vártnál sokkal gyengébb kora reggeli GDP-adat adta meg a kezdőlökést a forintnak a szerdai szakadáshoz, a mélyrepülésbe kezdő deviza ezután szépen átütötte a 405-ös szintet is, ez pedig könnyedén újabb eladói nyomás alá helyezheti – mondta a Világgazdaság megkeresésére Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője.

Rettenetes formában a forint, 408 felett jár az eurókereszt / Fotó: Shutterstock

Talajt vesztett a forint

A szakértő kiemelte: a forint már a mai szakadás előtt elég rossz helyzetben volt, és az sem tett jót neki, hogy a lengyel zloty is gyengélkedett az elmúlt időszakban. A régiós együttmozgás pedig inkább lefelé nyomta az árfolyamot, mint felfelé, ahogy a dollár elmúlt időszakban megfigyelt erősödése is rossz bázist jelent a devizánk számára – arról nem is beszélve, hogy az elmúlt időszakban egyre több külföldi szállt ki a hazai állampapírpiacról, ami ismét forinteladást jelentett a devizapiacon, az alaphelyzet így kvázi adott volt a szakadáshoz.

A nagyobb probléma viszont igazából az, hogy nincsenek olyan jó hírek, melyek megfordíthatnák a gyenge formát.

Buró Szilárd hozzátette: a jelenlegi, 408 körüli szintet most még nem lehet pániknak nevezni, a piac relatíve illikvid, így a mai szakadás katalizátora könnyedén lehetett akár egy nagyobb forinteladó intézményi befektető is, főleg, hogy érzékeny árfolyamszintek mellett indult el az esés. A jegybanknak pedig jelenleg nem igazán van eszköze a forint esésének megállítására, de ha elérünk egy lélektani határt, akkor lehet, hogy az MNB-nek végül csak be kell avatkoznia a folyamatokba – tette hozzá Buró.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője lapunk megkeresésére kiemelte: a forint robbanásszerű gyengülésének kezdő időpontja nagyjából egybeesik a dollár napon belüli erősödésének megindulásával. A szakértő rámutatott: a reggeli órákban a dollár jelentősen, 0,4 százalékkal gyengült az euróval szemben, ez pedig tankönyv szerint támaszt nyújtott a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is – a recessziót jelentő GDP-adatra való piaci reakció így kicsit késett a devizapiacon, de nem sokáig.