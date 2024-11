MNB Fogyasztói percek – Ha adósok maradtunk, jogerős átutalási végzéssel is megterhelhető a bankszámlánk

Mikor, ki, hogyan és kitől kérheti az átutalási végzés kibocsájtását?

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a végrehajtási eljárás (a polgári peres eljáráshoz hasonlóan) sokszor elhúzódhat, amely több okból is a végrehajtást kérő jogos érdekeinek sérelmével járhat. Amennyiben az adóst bíróság – jogerős ítéletével – valamely pénzösszeg megfizetésére kötelezi, a jogosultnak – hogy gyorsabban hozzájuthasson a részére megítélt összeghez – lehetősége nyílik arra, hogy a sokszor hosszadalmas és költséges végrehajtási eljárás kezdeményezése helyett átutalási végzés kiállítását kérje.

Ha adósok maradtunk, jogerős átutalási végzéssel is megterhelhető a bankszámlánk / Fotó: Getty Images

Az átutalási végzés a végrehajtás elrendelésének egyik speciális módja. Olyan végrehajtható okirat, mely tartalmazza ugyanazokat a kellékeket, amelyek a végrehajtási lapon (mint végrehajtható okiraton) is szerepelnek. Kiállítására az a bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, amely a végrehajtási lap kiállítására vagy a végrehajtási záradékolásra is jogosult. Ebben az esetben is a végrehajtás elrendelése a végrehajtást kérő kérelmére indul, célja a pénzkövetelés behajtása. A kérelmet az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz kell benyújtani. Abban meg kell jelölni az adós nevét (cégnevét) és az azonosításához szükséges adatokat (legalább születési idő vagy anyja neve, cím, illetőleg cégjegyzékszám), a végrehajtandó határozatot, annak jogerőre emelkedése dátumát, a követelés összegét, a teljesítési határidő utolsó napját, továbbá az adós rendelkezése alatt álló pénzösszegre vonatkozó adatokat (azaz az adós fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és az adós fizetési számlája számát); továbbá a pénzösszeg beazonosítására szolgáló egyéb adatot.

A végrehajtást kérőnek a kérelmen szükséges azt is meghatároznia, hogy az általa követelt összeg megfizetését milyen módon kéri: bankszámlára történő átutalással (ebben az esetben meg kell adnia bankszámlaszámát) vagy a feltüntetett címére történő kiutalással. A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a végrehajtást kérő és az adós is fellebbezéssel élhet.