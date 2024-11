Vannak Donald Trump győzelmének vesztesei is, főleg a német autógyártók buktak

Nem csupán győztesei vannak a globális tőkepiacokon Donald Trump győzelmének az amerikai elnöki székért folyó versenyfutásban. A német autógyártók például hatalmas pofont kaptak, amiben persze eléggé el nem hanyagolható szerepe van a BMW szintén szerda reggel publikált gyorsjelentésének is.

A német autógyártók közül is a Porsche a legnagyobb vesztes egyelőre / Fotó: Porsche

A német autógyártók vezetik az esést Frankfurtban

A bajor prémium autógyártó konszolidált nettó nyeresége ugyanis csaknem 84 százalékkal, 476 millió euróra zuhant a harmadik negyedévben.

Érdekes módon azonban nem a Debrecenbe készülő konszern részvényárfolyama tört le a legmeredekebben, ez az irigylésre nem méltó szerep ugyanis a Porschének jutott szerda kora délutáni állás szerint, hiszen a sportkocsigyártó papírjai több mint 7 százalékkal, 61 euró közelébe gyengültek.

Valamivel több mint 7 százalékos mértékben zuhant persze a BMW kurzusa is, egészen 67,5 euróig szakadva. Nem sokkal maradt el ettől a Mercedes-Benz Group és a Volkswagen lejtmenete. A Kecskeméten is aktív ikonikus gyártó részvényei 6,3 százalékkal, 52,4 euróra, míg a VW-é 5,3 százalékkal, 83,4 euróig szánkáztak le.

A frankfurti tőzsdén a Donald Trump védővámjától rettegő autóipari óriásokon kívül azért van még jó egynéhány vállalat, melynek befektetői nem repesnek az örömtől.

Több mint 5 százalékkal szakadtak be az online kereskedelemre specializálódott Zalando részvényei is, ám például az RWE 4,5, vagy az Adidas 2,7 százalékos beesése is mély árkokat áshat a részvényesek arcára.

A győztes oldalon is felbukkan néhány német vállalat

Vannak persze német nyertesei is az amerikai politikai fordulatnak, közülük a két legnagyobb árfolyam-nyereséget elérő cég egyaránt az egészségipari szektorhoz tartozik. Nagyjából 6 százalékkal drágultak a Fresenius és a Siemens Healthineers részvényei is.

Mintegy 2 százalékkal erősödött az amerikai leányvállalattal rendelkező Deutsche Telekom és a BASF is, akárcsak a hazánkban is rendkívül aktív, védelmi ipari Rheinmetall, melynek befektetői az európai fegyverkezés felpörgését várják Trump elnökségétől.