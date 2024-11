Tovább robog az OTP, már a 20 100 forintot is átlépte a részvény

Az új hét is az OTP lendületes emelkedésével kezdődött a BÉT-en: délelőtt 20 160 forinton is járt a kurzus, majd egy kisebb hullámvölgyet követően délután is 20 130 forintig kapaszkodott.

Meddig száguld még az OTP? / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Javult az OTP költség-bevételi aránya is

A hazai nagybank pénteken közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentését követően ráadásul a Bloomberg Intelligence részvényelemzője, Tomasz Noetzel is kedvező véleményt adott hétfőn a bankról, arra alapozva, hogy az újra felpörgő magyar piacon őrzött domináns pozíciója révén a bank stabilan tartotta a nettó kamatmarzsát az első háromnegyed évben, miközben külföldön is stabilan növekedett.

Az egész éves sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) pedig valószínűleg meghaladja a 22,8 százalékos elemzői konszenzust, miután az év első kilenc hónapjában 24,9 százalékos pluszt hozott össze a csoport.

A harmadik negyedévben amúgy a nettó kamatbevétel 3 százalékkal nőtt a második negyedévhez mérten is, a teljesítő hitelek pedig – az eladott román egység kieső teljesítményével kiigazítva – 7 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A teljes nettóbevétel-növekedés pedig főként az egyszeri bevételeknek és az orosz egység javuló teljesítményének köszönhető – állapítja meg az elemző.

A piaci konszenzus javított becslését, amely szerint idén 45 százalék körül alakul a bank költség-bevételi aránya, a Bloomberg még mindig konzervatívnak tartja, még innen is lát ugyanis felfelé mutató potenciált, lévén a mutató a szeptember végéig tartó időszakban mindössze 38,3 százalék volt.

Az OTP sajáttőke-arányos megtérülését az elkövetkező években a külföldi piacok gyorsuló növekedése mellett valószínűleg a magyar bank is hajthatja majd, hiszen például az utóbbi által termelt nettó kamatbevétel idén az előrejelzések szerint több mint 30 százalékkal nő – fűzi hozzá Noetzel.

Jól mennek a külföldi leányok is

Egyre nagyobb hangsúlyt helyezhet a csoport Horvátországra és Bulgáriára is, ahol az élénkülő hitelkereslet felturbózhatja a bevételeket. A vártnál hosszabb ideig a magasban ragadt euróövezeti kamatlábak tudniillik kedvezően hatnak a két említett országban termelt bevételekre, de a szlovén és a szerb üzletág is jól muzsikálhat. Az említett divíziók már most is a teljes nettó kamatbevétel több mint 40 százalékát gazdálkodják ki.