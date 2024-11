Target: célt tévesztett a boltlánc, bődületeset zuhant a részvényárfolyam

A jelenleg is zajló, negyedik negyedévben stagnáló értékesítésre számít a vállalat a legalább egy éve meglévő üzleteiben.

Bezzeg a Walmart

A Target teljesítménye éles kontrasztban áll a Walmartéval, amely kedden a második egymást követő negyedévben is javuló értékesítési trendekről számolt be, és éves várakozását is feljebb srófolta. A piacvezető riválisnak a magasabb jövedelmű háztartások körében sikerült növelnie piaci részesedését.

Ez leginkább a két nagy áruházlánc eltérő termékmixével magyarázható. A Walmart leginkább az élelmiszer szegmensben erős, termékportfóliójának 60 százalékát ez adja, míg a Targetnél mindössze 23 százalékát adja az eladásoknak ez a termékcsoport.

A Target részvényei 18 százalékot zuhantak a szerdai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben a kiábrándító negyedéves számokra és a visszavágott 2024-es előrejelzésre.