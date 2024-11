Indul a Trump 2.0 - folytatódhat a Trump-trade

Donald Trump győzelmével eldőlt az amerikai elnökválasztás! A hangsúly azon van, hogy eldőlt, mivel a bizonytalanságot nem nevezhetjük a tőkepiacok barátjának. Sokkal inkább ellenségnek, hiszen a kiszámíthatatlanság és a váratlanság a kockázatos eszközök súlyának csökkentését eredményezi.

Trump diadalát kövezően kimerülhet a kockázatkerülő üzemmód a Wall Streeten / Fotó: GettyImages

Trump győzelmével véget ért a bizonytalanság a Wall Streeten

Ez a „risk-off” üzemmód jól kirajzolódik az S&P 500 Indexet historikusan vizsgálva az amerikai elnökválasztást megelőző pár hónapos időszakban. Ezekben a periódusokban a legnagyobb amerikai vállalatokat tartalmazó index közel 2 százalékot veszített az értékéből, szemben egy „átlagos” év kis mértékű növekedésével.

Az idei év teljesítménye kilóg a sorból, hiszen az elmúlt két hónapban egyértelmű emelkedést tapasztalhattunk az amerikai tőzsdéken, köszönhetően annak, hogy Donald Trump győzelmi esélyei ezen időszak alatt folyamatosan növekedtek. Közeledve a november 5-i szavazáshoz, azért a volatilitás is megjelent és 2-4 százalék közötti volt a korrekció a fontosabb amerikai részvénypiaci indexekben, azonban az S&P 500 index így is 2,5 százalékot emelkedett szeptember eleje óta.

Annak ellenére, hogy a közvélemény kutatások szoros eredményt prognosztizáltak, Donald Trump a vártnál nagyobb fölénnyel, több billegő államot is behúzva ismét megnyerte az elnökválasztást. A szerda reggeli állapot alapján már 280 elektorral rendelkezett, továbbá jelentős esély mutatkozik arra is, hogy a kongresszus két kamaráját is a republikánus párt dominálja. A felsőházban 51 szenátorral már kialakult a többség, a képviselőház összetétele még kérdéses.

A régi-új elnök döntéseit várják a piacok

A tőkepiaci reakciók a „Make America Great Again” gondolatmenetnek megfelelően alakulnak. Az amerikai dollár - 2020 óta a legmarkánsabban - erősödik, emelkednek az amerikai állampapírhozamok és a globálisan meghatározó amerikai részvényindexek is csúcsdöntés közelében állnak, karöltve a bitcoinnal. Zárójelben érdemes megemlíteni, hogy Donald Trumpnak és támogatójának Elon Musknak a vállalatainál piacnyitás előtt 45 százalékos és 12 százalékos ralit láthattunk.