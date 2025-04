Megindultak az autógyártók részvényei Trump átmeneti vámszünetének hírére

Erősen kezdték a keddi napot az európai autógyártók részvényei miután kiderült, Donald Trump átmenetileg mentesítheti exportjaikat az elmúlt hetekben bevezetett, majd részlegesen felfüggesztett extra vámterhei alól. Az elnök ugyanakkor ennél bővebb tájékoztatást nem adott terveiről, így az nem ismert, mennyi időre szólna a felmentés, ahogy az sem, pontosan mely termékek esnének hatálya alá.

Megindultak az autógyártók papírjai / Fotó: AFP

Átmenetileg megkönnyebbültek az autógyártó cégek befektetői

A befektetőket ugyanakkor ez a bizonytalanság nem fogta attól vissza, hogy két kézzel markolják fel az európai autógyártók részvényeit: a Bloomberg Eurozone DM Top 30 Autos index a keddi nyitást követően közel 3 százalékot emelkedett, a futam mozgatórugója az 5 százalékot emelkedő transzatlanti Stellantis mellett a 4 százalékot ugró BMW részvényei voltak.

A hírek pedig nemcsak az európai vállalatok részvényeit lendítették fel, de a szektor amerikai zászlóshajói is nagy menetbe kezdtek még a hétfő esti kereskedésben: a Ford 5 százalékot emelkedett napon belül, a GM árfolyama pedig 4 százalékot erősödött a nap során.

A vámok átmeneti felfüggesztésére Trump szerint azért volt szükség, hogy az érintett vállalatoknak legyen elég idejük termelésüket és ellátási láncukat kellően harmonizálni az új amerikai elvárásokkal. A kormányzat korábban 25 százalékos vámot vetett ki az Amerikába már teljesen kész állapotban beszállított járművekre, mely teher legkésőbb május 3-án lépne életbe. A három nagy detroiti autógyártó már hetek óta lobbizik a Trump-kormányzatnál, hogy egyes olcsó autóalkatrészeket vegyenek ki a tervezett vámok alól. A Ford, a GM és a Stellantis ugyanis egyes források szerint a kész termékek importjára kivetett vámok befizetését el tudja fogadni,

a kisebb bekerülési költségű komponensek esetében nem tartja helyén valónak az extra sápokat.

Egyes számítások szerint a vámok eredeti tervek szerinti bevezetése akár 20 ezer dollárral is megnövelhetné egyes luxusautók árcéduláit, de az alacsonyabb árfekvésű szegmensben is 2500-4500 dolláros áremelkedést idézhetne elő a csomag. Az Anderson Economic Group tanulmánya arra is kitér, az autóvámok nagyjából 30 milliárd dollárral növelhetnék meg az amerikaiak autókkal kapcsolatos kiadásait a teljes évet tekintve.