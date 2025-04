A jó hírekre koncentrál a részvénypiac, Trump vámpolitikája ismét fordulatot vett

Az ázsiai részvénypiac kedden enyhén emelkedett, amit az autóipari vállalatok erősödése segített, miután Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy mentességet adhat a már érvényben lévő autóipari vámok alól. Az amerikai államkötvények stabilizálódtak, miután az előző kereskedési nap során valamelyest csökkentek a hozamok a múlt heti történelmi eladási hullámot követően. A dollár viszont folytatta gyengülő kurzusát.

A részvénypiac bízik a további vámkivételekben / Fotó: AFP

Trump hétfőn közölte, hogy fontolóra veszi a Mexikóból, Kanadából és más országokból származó, külföldi autókra és autóalkatrészekre kivetett, 25 százalékos vámok módosítását. Ezek a tarifák több ezer dollárral is megemelhetik egy autó árát, Trump szerint az autógyártóknak „szükségük van egy kis időre, mert itt fogják gyártani őket”.

Az amerikai elnök pénteken mentesítette az okostelefonokat, számítógépeket és néhány más elektronikai terméket az extra vámteher alól. Ugyanakkor az adminisztráció várhatóan felülvizsgálja a félvezetők vámtarifa-besorolását – Trump vasárnap közölte, hogy a következő héten jelenti be ezek vámkulcsát.

A jó hírekre koncentrál a részvénypiac

Amikor bizonyos szektorokban kivételek jelennek meg, a piac hajlamos azt gondolni, hogy a többi ágazatnál is elképzelhető könnyítés

– mondta a Reutersnek Illiana Jain, a Westpac közgazdásza. A befektetők ennek szellemében igyekeztek a jó hírekre figyelni az elmúlt heti erős eladási hullám után, és enyhén felfelé húzták a részvényindexeket.

Az MSCI Ázsia–csendes-óceáni térségi mutató (amely a japán piacot nem tartalmazza) 0,3 százalékkal emelkedett.

A japán Nikkei index 1 százalékkal erősödött, az autógyártók, például a Toyota és az autóalkatrész-gyártó Denso részvényei a legnagyobb nyertesek között voltak.

Az emelkedés azonban korlátozott volt, mivel a Trump elnök kereskedelmi politikájával kapcsolatos bizonytalanság és a vámokkal kapcsolatos folyamatos változtatások továbbra is árnyékot vetnek a globális gazdasági kilátásokra.

Az amerikai határidős indexek veszteségek és nyereségek között ingadoztak, végül csökkenéssel zártak a Wall Street esti emelkedése után.

A Nasdaq és az S&P 500 határidős indexei egyaránt közel 0,2 százalékos mínuszban zártak.

A legnagyobb európai vállalatok részvényeinek áralakulását követő Euro Stoxx 50 határidős indexe 0,14 százalékkal gyengült, a

a brit FTSE határidős indexe 0,25 százalékkal emelkedett.

A héten további vállalati gyorsjelentések várhatók, többek között a Bank of America és a Citigroup számol be negyedéves eredményeiről. Kiemelt figyelmet kap a világ legnagyobb csipgyártója, a tajvani TSMC gyorsjelentése is.

A kínai CSI 300 és Shanghai Composite több mint 0,4 százalékkal gyengült,

a hongkongi Hongkong Hang Seng a kezdeti plusz után, végül 0,16 százalékos mínuszban zárt.

Az amerikai fogyasztók a magasabb árakra a kereslet csökkenésével reagálhantak, így a recesszió esélye növekszik

– mondta Bharat Sachanandani, a Societe Generale ázsiai stratégiáért felelős vezetője.