Itt a megfejtés a forint meglepő bakugrásaira: új veszély jelent meg, erre korábban nem gondoltunk

Akkor talán mégse kellenek magas amerikai kamatok, hanem vágni lehet, nosza el is kezdett gyengülni a dollár. Ami, emlékezzünk, euró-, forint- és zloty-erősödést szokott okozni, most azonban csak az euró erősödött, a forint és a zloty meg gyengült.

Közben azonban történt még valami, ami magyarázatot nyújthat, és egyben egy lehetséges új összefüggést. Az enyhe inflációs adatok nyomán elkezdték újra vásárolni a mostanában mostohán kezelt amerikai állampapírokat: a 10-éves kötvény hozama a Bloomberg jelentése szerint négy bázisponttal 4,29 százalékra csökkent, miközben az európai piacokon gyakran irányadó német papíré 3 bázisponttal 2,62 százalékra emelkedett. A rövidebb futamidejű amerikai állampapírok még nagyobbat erősödtek.

Azért adták-e el a forintot és a zlotyt, mert inkább amerikai állampapírokat vásároltak, vagy véletlen egybeesésről van szó, egyikre sincsenek egyelőre bizonyítékok. Lehetséges ugyanakkor, hogy a jövőben a régiós devizapiacainkon is jobban figyelni érdemes az amerikai állampapírokat, mint a múltban.

Az euró/dollár kereszt ugyanis jelentősen veszített iránymutató szerepéből.

Vámháború: ez a hatás sem működött, vagy nem úgy

Keresztbe metszette ezt a hatást, és bonyolultabbá a dolgokat a vámháború: az a kilátás, hogy Európa mélyen belekeveredik, illetve az ezzel kapcsolatos jobb hírek már visszatérően befolyásolták a forintot és a zlotyt (miközben a két deviza a legjobb „proxy” az ukrajnai háború vagy béke fejleményeire is). Most azonban ezt sem lehet magyarázatul hozni, hiszen ha az a helyzet, hogy az EU haladékot kapott a vámok alól, és ő maga is haladékot adott Washingtonnak, annak erősítenie kellene a devizákat, nem csak az eurót.

Az utóbbi meglepetést enyhítendő még egy lehetséges hatást érdemes megfontolni. Létezik egy olyan elemzői vélemény, hogy egy vámháború kevésbé ártana európai keleti gazdaságainak, mint a nyugatiaknak. Ha az ébredő devizakereskedők erre gondoltak a régióban csütörtökön, akkor a forint és a zloty kitörően pozitív szerda esti reakciója túlzottnak tűnhetett a számukra.