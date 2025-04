Glia Nova: algaipari cég lépett a pesti börze parkettjére

Ez az esemény számunkra több mint egy pénzügyi mérföldkő – a nyilvánosan működő részvénytársaság létrejötte egyúttal befektetés a jövőbe. Egy olyan jövőbe, ahol az innováció, a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi összefogás együtt teremt valódi értéket. Mivel az elmúlt években fejlesztéseink jelentős része Tarnabodon valósul meg, a csengetésen velünk volt néhány tarnabodi gyermek is – azok közül, akikre reményeink szerint ezt a jövőt bízhatjuk. Ők csengettek be szimbolikusan a jövőbe – egy új korszakba, amelyben már ők is aktív szereplőkké válhatnak