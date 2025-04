Óriási a volatilitás a részvénypiacokon

Rég nem látott csapkodás volt tapasztalható a Budapesti Értéktőzsdén Trump vámbejelentései miatt. A magas volatilitás a következő hetekben is fennmaradhat. A BUX indexben jelenleg 82 ezer pont közelében húzódik fontos támasz, míg 88 500 pontnál meghatározó ellenállás. Minden vezető részvényben óriási a volatilitás, a technikai képek szétestek, ilyenkor meglehetősen nehéz pontosabb előrejelzéseket adni. Mindenesetre a Richter kivételével a hazai részvénypiacon minden vezető papír a 200 napos mozgóátlag felett tartózkodik egyelőre, ez szokott a határvonala lenni a bika-/medvepiacnak.

Hektikus napokon van túl a részvénypiac itthon is / Fotó: Vémi Zoltán

Hullámvasútra ültek a részvénypiacok

A hétfői kereskedésben 20 ezer forint alá zuhant az OTP árfolyama, majd napon belül felpattant, később tesztelte az 50 és a 30 napos mozgóátlagok által képzett ellenállást 24 500 forint közelében. Onnan ismét lefordult, a következő fontos támasz 23 ezer forintnál húzódik. A következő hetekben mindenképpen magas volatilitásra kell készülni az amerikai bejelentések függvényében.

Forrás: Equilor Trader

A Richter árfolyama is hasonló utat járt be, hétfőn a 9500 forintos szintet is megütötte, majd intenzív emelkedéssel visszatért a 200 napos mozgóátlag közelébe, mely jelenleg 10 500 forint közelében képez fontos ellenállást. Amennyiben a 10 300 forintos támasz elesik, ismét csökkenő hullám jöhet, ez esetben 10 ezer forintnál adódna a következő fontosabb szint.

Forrás: Equilor Trader

A Mol jegyzése a 2825–2965 forintos széles sávban mozgott a hétfői esést, majd korrekciót követően. A sáv közepén az 50 és a 30 napos mozgóátlag fontos ellenállást képez, jelenleg a 2892–2909 forintos tartományban. Az indikátorok továbbra is lefelé mutatnak.

Forrás: Equilor Trader

A Magyar Telekom jegyzése az esést követően az 1575 forintos szintig korrigált vissza, mely fontos ellenállásnak számít rövid távon. Meghatározó támaszok 1460 és 1490 forint között láthatók, tesztelésük esetén érdemes lehet a pozitív fordulat jeleire figyelni.