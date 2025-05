Befektetés: nagyot kaszált egy év alatt, aki az OTP-re bízta a pénzét

Az egymillió eurós induláskori érték harminchatszorosára nőtt április végére a Kelet-Közép-Európa 25 legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényét egy csokorba gyűjtő OTP CETOP UCITS ETF nettó eszközállománya.

Nagyot ment az OTP régiós blue chip ETF-je a befektetési alapok versenyében/ Fotó: photoviriya / Shutterstock

Ezzel a 2024 áprilisának elején rajtolt tőzsdén kereskedett alap lett a hazai alapkezelői szektor legnagyobb tőzsdén kereskedett alapja (ETF-je), de a régiós tematikus alapok között is az élmezőnybe került ezzel a dinamikával.

A befektetőknek nem lehet panasza a hozamra, hiszen április 30-ra a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama 25,4 százalékkal emelkedett az induláshoz képest, míg ugyanezen idő alatt a szűkebb (STOXX 50) és tágabb (STOXX 600) vezető európai blue chipeket tömörítő indexek csupán 11 százalék körüli hozamot értek el.

Az ETF mögött nagyon élénk a másodpiaci aktivitás is, a napi tőzsdei átlagforgalma 65 millió forint körül alakul.

Noha az indulást követő első hullámban az instrumentumot elsődlegesen hazai privátbanki ügyfelek vásárolták, az értékesítési tapasztalatok alapján nagyon hamar megjelentek a vételi oldalon az intézményi befektetők. Az alap népszerűségét nagyban fokozta a tartalom: az OTP CETOP UCITS ETF Kelet-Közép-Európa blue-chipjeit tömöríti, amelyektől dinamikus növekedésre számítanak a befektetők.

„Az első év eredményei azt bizonyítják, hogy hiánypótló lehetőséget alakítottunk ki az OTP CETOP UCITS ETF-fel. Egyedülálló régiós ismereteinkkel sikerült kaput nyitni a nemzetközi befektetők számára Kelet-Közép-Európa piacaira. Fontos lépés volt ez azon az úton, hogy a térség legjobb befektetési szolgáltatói legyünk. Bízunk benne, hogy a jövőben még több külföldi intézményi befektető érdeklődését kelthetjük fel, hiszen a konstrukció könnyű belépőt jelent egy komoly felértékelődési potenciállal bíró régióba” – mutatott rá Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Főleg azoknak az intézményi ügyfeleknek lehet előnyös, amelyek jogi vagy elszámolástechnikai akadályok miatt eddig nem léphettek be a kelet-közép-európai térség tőkepiacaira, hogy az OTP CETOP UCITS ETF már határidős eszközök formájában is elérhető. „Eleve úgy indultunk el az alapkonstrukció fejlesztésével, hogy egy termékcsalád első lépése lesz, amelynek tapasztalatait és a befektetői visszajelzéseket hasznosítva készítjük elő a CETOP Futures-t” – tette hozzá Bánfi Attila. Ezzel a lehetőséggel élve a régiós kitettségeket tényleges tőkebefektetés nélkül, derivatívában felvállaló ügyfelek is beléphetnek a régiós piacra.

Kelet-Közép-Európa piacai a fejlett és a fejlődő piacokhoz képest jelenleg annyira alulértékeltek, hogy ha gyorsan akar beáramolni ide a tőke, a derivatíváknál nincs egyszerűbb megoldás

– mutatott rá az ügyvezető igazgató.