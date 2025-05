Nem volt gyenge negyedéve az Ubernek, mégis ütik a részvényt a befektetők

Az elemzői várakozásoknál minimálisan alacsonyabb negyedéves árbevételről számolt be szerdai gyorsjelentésében az Uber: a személy- és ételszállítással foglalkozó vállalat 14 százalékkal 11,5 milliárd dollárra növelte árbevételét éves alapon az év első három hónapjában, rácáfolva ezzel azokra az elemzőkre, akik azt várták, a vámháborús bizonytalanság okozta gazdasági aggodalmak miatt a fogyasztók érdemben visszafoghatják majd étel- és fuvarrendeléseiket. Az Uber nyeresége az idei első negyedévben 1,8 milliárd dollárt tett ki, ami hatalmas előrelépést jelent az előző év azonos időszakában látott 654 millió dolláros veszteséghez mérten.

Gyenge számokat produkált az Uber, a menedzsment mégis optimista / Fotó: NurPhoto via AFP

A lécet ugyan leverte a cég, mégis bizakodó az Uber vezetése

Az Uber menedzsmentje pedig továbbra is bizakodó: a jelenleg futó negyedévtől azt várják, teljes foglalási volumenük 16-20 százalékkal nőhet majd éves alapon, nagyobb mértékben, mint az a 14 százalékos bővülés, amire a Wall Street számít.

A kereskedelmi és vámpolitika fordulatai és nehézségei ellenére sem látjuk, hogy érdemben gyengült volna az év elején mutatott teljesítményünk

– emelte ki a gyorsjelentéshez fűzött kommentárjában Dara Khosrowshahi, az Uber vezérigazgatója.

Az Uber az elmúlt időszakban nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy ne maradjon le az önvezető autók forradalmáról, ennek érdekében március partnerségre léptek a Waymo vezető nélküli taxiszolgáltatóval Texas államban, az együttműködést pedig hamarosan Atlanta államra is kiterjesztik majd. Május elején az Ubernek összesen 18 együttműködése futott valamilyen vezető nélküli járműgyártóval vagy -szolgáltatóval.

A vállalat számára ugyan továbbra is a személyszállítás a fő profilja, az ételkiszállítási üzletág 15 százalékkal tudta növelni az eladásait az első negyedévben, a héten pedig 700 millió euróért megvásárolták a török Trendyol Go nevű ételkiszállító platform 85 százalékát is.

Az Uber részvényei a gyorsjelentés közzétételét követően 3,5 százalékot estek a hagyományos tőzsdenyitás előtti kereskedésben, a papírok viszont még így is több mint 30 százalékos pluszban járnak az idén.