Pénzeső a vállalkozásoknak: rekordösszegű beruházásokat indított el a Demján Sándor Program

Rengeteg magyar vállalkozás jutott forráshoz az elmúlt időszakban, az elindított beruházások összértéke már meghaladja az ezermilliárd forintot. A Demján Sándor Program rövid idő alatt a hazai gazdaság egyik legnagyobb fejlesztési motorjává vált.
VG/MTI
2025.12.29, 09:30
Frissítve: 2025.12.29, 10:53

Több tízezer vállalkozás jutott forráshoz, az elindított beruházásaik összértéke meghaladja az ezermilliárd forintot, és érdemben erősödött a magyar kkv-k versenyképessége – 2025-ben ezek a legfontosabb eredményei a Demján Sándor Programnak.

ChatGPT in grammar school German lessons MKIK vállalkozás vállalkozó
 A Demján Sándor Program rövid idő alatt a hazai gazdaság egyik legnagyobb fejlesztési motorjává vált / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A program indulása óta közel 30 ezer vállalkozás igényelt támogatást vagy finanszírozást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat, és megkezdhette beruházásait. A megvalósuló fejlesztések összértéke meghaladja az 1100 milliárd forintot, amellyel a Demján Sándor Program az elmúlt időszak egyik legátfogóbb gazdaságfejlesztési eszközévé vált.

A háború okozta gazdasági bizonytalanságok közepette a kormány elsődleges célja a stabil, kiszámítható finanszírozás biztosítása volt a magyar vállalkozások számára. 

A 8+1 elemből álló program tőkefinanszírozást, kedvezményes hiteleket, vissza nem térítendő támogatásokat, digitalizációs és exportösztönző eszközöket, valamint adminisztrációcsökkentést kínál. A program keretében több mint 1400 milliárd forint jut a gazdaságba, amelynek jelentős része már megérkezett a vállalkozásokhoz. A Demján Sándor Tőkeprogramban eddig 137 pozitív befektetési döntés született, 27 milliárd forint értékben.

A beruházások élénkítését szolgálja az októberben bevezetett, fix 3 százalékos kamatozású kkv-hitel is. A kedvező feltételek rövid idő alatt számottevően növelték a hitelkeresletet: a konstrukció bevezetése óta több mint 16 ezer kkv igényelt hitelt, 880 milliárd forint összértékben.

A „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében csaknem 1400 vállalkozás részesült 108 milliárd forint támogatásban. A kiemelkedő érdeklődés miatt a kormány 20 milliárd forintos kerettel elindította a program második ütemét is a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatására.

A Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja Program keretében eddig több mint 6000 vállalkozás kapott támogatást; a második szakasz egymilliárd forintos kerettel indult el.

Az exportpiacokra lépést segítő Exportösztönző Hitelprogramok kerete 700 milliárd forintra bővült, ennek több mint 80 százalékát már leszerződték, és 310 milliárd forintot folyósítottak a vállalkozásoknak.

Az uniós forrásokból finanszírozott kkv-fejlesztési programoknál az 534 milliárd forintos keretből eddig 60 milliárd forintot ítéltek oda, további 44 milliárd forintnyi igény elbírálása folyamatban van.

A kormány az idei eredményekre építve 2026-ban is fenntartja és továbbfejleszti a Demján Sándor Programot, hozzájárulva a magyar gazdaság tartós növekedéséhez és a hazai vállalkozások megerősödéséhez. Ezt erősíti a közelmúltban bejelentett 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési és adminisztrációkönnyítési program is, amely tovább javítja a kkv-k versenyképességét.

