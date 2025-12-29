Csúcsdöntésre készül a BUX, magához tért a forint

Múlt héten tovább emelkedett a pesti parkett vezető részvényindexe. A BUX korábban beállított csúcsa 111 277 pont közelében húzódik. A határidős mozgások alapján ma esélyes lehet az új rekord. A BUX 111 222 ponton nyitott, minimális pluszban.

Két ünnep között a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában süllyednek a fontosabb indexek

A pénteki kereskedést kisebb csökkenéssel zárták az amerikai részvényindexek, de a széles piacot leképező S&P 500 napközben új történelmi csúcson járt.

Ma hajnalban Ázsiában vegyes mozgásokat láthattunk, ám a fontosabb indexek enyhe csökkenést mutatnak.

Így a japán Nikkei, a hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite is lejjebb ereszkedett.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt emelkedéssel indíthatják az év utolsó hetét.

Pesti parkett: pattant a Mol, élénk a Richter

Az OTP 35 270 forintról startolt, szűk félszázalékos mínuszban.