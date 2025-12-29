Csúcsdöntésre készül a BUX, magához tért a forint
Múlt héten tovább emelkedett a pesti parkett vezető részvényindexe. A BUX korábban beállított csúcsa 111 277 pont közelében húzódik. A határidős mozgások alapján ma esélyes lehet az új rekord. A BUX 111 222 ponton nyitott, minimális pluszban.
Ázsiában süllyednek a fontosabb indexek
A pénteki kereskedést kisebb csökkenéssel zárták az amerikai részvényindexek, de a széles piacot leképező S&P 500 napközben új történelmi csúcson járt.
Ma hajnalban Ázsiában vegyes mozgásokat láthattunk, ám a fontosabb indexek enyhe csökkenést mutatnak.
Így a japán Nikkei, a hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite is lejjebb ereszkedett.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt emelkedéssel indíthatják az év utolsó hetét.
Pesti parkett: pattant a Mol, élénk a Richter
Az OTP 35 270 forintról startolt, szűk félszázalékos mínuszban.
A Mol 2950 forintra pattant, ami majd 2 százalékos plusz.
A Richter 9800 forinton indított, közel 1 százalékos pluszban.
A Magyar Telekom 1796 forintra csúszott, ami enyhe mínusz.
A 4iG 4170 forintig szánkázott, majd 1 százalékot csúszva.
Erőre kapott a forint
Némileg erősödött a forint. Az euró-forint árfolyama visszakorrigált a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelébe, amely jelenleg 385,30-nál képez meghatározó támaszt, míg ellenállási szint 387,40-nál, majd 388,50-nál látszik a grafikonon.
Az euró-forint reggel 386,7-ig süllyedt, majd 387,15 közelében nyitott.