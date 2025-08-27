Szédületes rali készül ennek az eszköznek a piacán, újabb robbanás előtt állhat az árfolyam

Az etherben megtakarító vállalatok és tőzsdén kereskedett alapok (ETF) olyan ütemben vásárolják ezt a digitális devizafajtát, hogy emellett a bitcoin piaca csiga-versenypályának tűnik – írja a kriptós hírekre specializálódott DL News online portál.
Nem csoda, hogy augusztus derekán új rekordot ért el - az 5000 dolláros álomhatárt hajszálra megközelítve - az ether árfolyama, mely az elmúlt egy évben 85 százalékkal emelkedett. Azóta ugyan valamelyest visszaesett a kurzusa, szerdán délelőtt például 4580 körül ingadozik, ám Geoffrey Kendrick, a brit Standard Chartered bank vezető digitáliseszköz-stratégája szerint az ether egy újabb látványos rali előtt áll.
Június óta ugyanis a vállalatok a forgalomban lévő összes ether mintegy 2,6 százalékát vásárolták fel, s az ethereum-ETF-ekkel együtt a piaci kínálat közel 5 százalékát szívták fel mindössze nyolc hónap alatt.
A felhalmozási tempóból pedig Kendrick számára nyílegyenesen következik, hogy az árfolyam év végéig további 64 százalékkal erősödve, meg sem áll 7500 dollárig.
Az elemző számítása amúgy meglehetősen egyszerű: amikor a kriptodevizák eddigi története során bármikor a vállalatok ehhez hasonló villámgyors ütemben szívták fel a kínálatot valamely eszközben, az árfolyam is minden esetben követte a kereslet növekedését.
A bitcoinnal ellentétben ráadásul az ether vásárlói egy 3 százalékos hozamot biztosító bónuszt is kapnak - teszi hozzá a portál.
Nem véletlen, hogy Kendricket is megelőzve már több elemző kiemelte: a vállalati vevők számára tulajdonképpen kedvezőbb etherben tartalékolni, mint bitcoinban.
Ahhoz azonban, hogy december végére valóban meglegyen a 7500 dolláros kurzus, még sokat kell vásárolniuk a vállalatoknak. Kendrick azonban úgy véli ezzel nem is lesz gond, hiszen már az összes ether 3,5 százaléka vándorolt a céges mérlegekbe, és a legkevésbé sem lassul a tendencia.
A Standard Chartered elemzője egyébként befektetőknek szóló júliusi jegyzetében úgy becsülte, hogy a vállalati tulajdonosok végül a forgalomban lévő összes ether 10 százalékát gyűjtik be, amit jelenlegi véleménye szerint az augusztusi lendület is megerősít.
A legvérmesebb ether-fanatikusok közül is kiemelkedik a tevékenységét egykor bitcoinbányászattal indító BitMine, amely időközben átnyergelt az ethereumra. Jelenleg körülbelül 1,7 millió ethert tart, amelynek értéke nagyjából 7,7 milliárd dollár. Csak a múlt héten 900 millió dollárt kiadva gyarapította állományát.
A BitMine célja, hogy az ethereum-galaxis teljes kínálatának 5 százalékát ellenőrizze, aminek érdekében még 20 milliárd dollárt fordítana további vásárlásokra.
Az egykori bitcoinbányász egyik legnagyobb riválisa pedig a Sharplink Gaming online kaszinóplatform, amely szintén szakmányban veszi az ethert. Momentán mintegy 740 000 egységnél tart, amit a DL News megközelítőleg 3,3 milliárd dollárra taksál.
