Szédületes rali készül ennek az eszköznek a piacán, újabb robbanás előtt állhat az árfolyam

Az etherben megtakarító vállalatok és tőzsdén kereskedett alapok (ETF) olyan ütemben vásárolják ezt a digitális devizafajtát, hogy emellett a bitcoin piaca csiga-versenypályának tűnik – írja a kriptós hírekre specializálódott DL News online portál.

Az ether az új kedvenc / Fotó: CFOTO via AFP

Rali után, rali előtt állhat az ether

Nem csoda, hogy augusztus derekán új rekordot ért el - az 5000 dolláros álomhatárt hajszálra megközelítve - az ether árfolyama, mely az elmúlt egy évben 85 százalékkal emelkedett. Azóta ugyan valamelyest visszaesett a kurzusa, szerdán délelőtt például 4580 körül ingadozik, ám Geoffrey Kendrick, a brit Standard Chartered bank vezető digitáliseszköz-stratégája szerint az ether egy újabb látványos rali előtt áll.

Június óta ugyanis a vállalatok a forgalomban lévő összes ether mintegy 2,6 százalékát vásárolták fel, s az ethereum-ETF-ekkel együtt a piaci kínálat közel 5 százalékát szívták fel mindössze nyolc hónap alatt.

A felhalmozási tempóból pedig Kendrick számára nyílegyenesen következik, hogy az árfolyam év végéig további 64 százalékkal erősödve, meg sem áll 7500 dollárig.

Egyszerűen számol az elemző

Az elemző számítása amúgy meglehetősen egyszerű: amikor a kriptodevizák eddigi története során bármikor a vállalatok ehhez hasonló villámgyors ütemben szívták fel a kínálatot valamely eszközben, az árfolyam is minden esetben követte a kereslet növekedését.

A bitcoinnal ellentétben ráadásul az ether vásárlói egy 3 százalékos hozamot biztosító bónuszt is kapnak - teszi hozzá a portál.

Nem véletlen, hogy Kendricket is megelőzve már több elemző kiemelte: a vállalati vevők számára tulajdonképpen kedvezőbb etherben tartalékolni, mint bitcoinban.

Ahhoz azonban, hogy december végére valóban meglegyen a 7500 dolláros kurzus, még sokat kell vásárolniuk a vállalatoknak. Kendrick azonban úgy véli ezzel nem is lesz gond, hiszen már az összes ether 3,5 százaléka vándorolt a céges mérlegekbe, és a legkevésbé sem lassul a tendencia.

Minden tizedik ether vállalati tartalékba kerül

A Standard Chartered elemzője egyébként befektetőknek szóló júliusi jegyzetében úgy becsülte, hogy a vállalati tulajdonosok végül a forgalomban lévő összes ether 10 százalékát gyűjtik be, amit jelenlegi véleménye szerint az augusztusi lendület is megerősít.