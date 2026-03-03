Ütik az OTP-t, pattant a 4iG, ralizik a Rába, a forint megingott, de még mindig nagyon erős

A BUX 124 760 pont közelében nyitott, ezzel a pesti parkett vezető indexe félszázalékos mínuszba csúszott. Újabb technikai ellenállást tört át a gyengülő forint.

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia borús, Európa esőre áll

A hétfői mínuszos nyitás ellenére vegyesen zártak az amerikai tőzsdeindexek. Az Irán elleni támadás hírére jelentősen megugrott a volatilitás,

a VIX félelemindex 25 pont fölött járt napon belül,

végül 21 ponton zárt.

Hétfőn a tengerentúlon a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a széles piacot leképező S&P 500 enyhe pluszban fejezte be a kereskedést, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag mínuszba csúszott.

Tegnap az energiaszektor és a védelmi részvények húzták fel a tőzsdeindexeket. Méret tekintetében a befektetők a közepes és alacsony kapitalizációjú papírokat részesítették előnyben.

Kedden Ázsiában negatív a hangulat: a japán Nikkei bő 3 százalékot zuhant. A kontinentális Sanghaj Composite másfél százalékot esett, míg a hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot.

A határidős árazások alapján Európában 1 százalékos eséssel indulhat a kereskedés.

Tegnap még megtorpant az olajár

120 dolláros olajárra figyelmeztet a JP Morgan: a bankház szerint erre akkor kell számítani, ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad. A környező olajtermelő országok nagyjából 25 napig tudják fenntartani a normális termelést, ezt követően a tározók telítődnek, s a régió olajtermelésének nagyobb részét teljesen le kellene állítani.

Hétfőn 80 dollárnál megtorpant az olaj ára: miközben a kereskedők és az elemzők legalább 90 dollárt vártak. Sőt, voltak 100 dolláros tippek is. Ennek oka a globális olajbőség, s az iráni olajat használó kínai gazdaság magas tartalékai lehetnek.

Pesti parkett: ütik az OTP-t

Az OTP 37 800 forintnál indult, közel másfél százalékos mínuszban.