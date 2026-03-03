Deviza
Ütik az OTP-t, pattant a 4iG, ralizik a Rába, a forint megingott, de még mindig nagyon erős

Belehúztak a magyar hadiipari cégek. A Richter portfólióbővítésére mérsékelten reagált a pesti parkett. A Mol-vezér nyilatkozatát kedvezően fogadták. Úgy tűnik, a háborús feszültséget most az OTP-részvényen vezetik le a magyar piaci szereplők.
Faragó József
2026.03.03, 09:18
Frissítve: 2026.03.03, 09:33

A BUX 124 760 pont közelében nyitott, ezzel a pesti parkett vezető indexe félszázalékos mínuszba csúszott. Újabb technikai ellenállást tört át a gyengülő forint.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia borús, Európa esőre áll

A hétfői mínuszos nyitás ellenére vegyesen zártak az amerikai tőzsdeindexek. Az Irán elleni támadás hírére jelentősen megugrott a volatilitás, 

a VIX félelemindex 25 pont fölött járt napon belül, 

végül 21 ponton zárt.

Hétfőn a tengerentúlon a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a széles piacot leképező S&P 500 enyhe pluszban fejezte be a kereskedést, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag mínuszba csúszott. 

Tegnap az energiaszektor és a védelmi részvények húzták fel a tőzsdeindexeket. Méret tekintetében a befektetők a közepes és alacsony kapitalizációjú papírokat részesítették előnyben. 

Kedden Ázsiában negatív a hangulat: a japán Nikkei bő 3 százalékot zuhant. A kontinentális Sanghaj Composite másfél százalékot esett, míg a hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot.

A határidős árazások alapján Európában 1 százalékos eséssel indulhat a kereskedés.

Tegnap még megtorpant az olajár

120 dolláros olajárra figyelmeztet a JP Morgan: a bankház szerint erre akkor kell számítani, ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad. A környező olajtermelő országok nagyjából 25 napig tudják fenntartani a normális termelést, ezt követően a tározók telítődnek, s a régió olajtermelésének nagyobb részét teljesen le kellene állítani.

Hétfőn 80 dollárnál megtorpant az olaj ára: miközben a kereskedők és az elemzők legalább 90 dollárt vártak. Sőt, voltak 100 dolláros tippek is. Ennek oka a globális olajbőség, s az iráni olajat használó kínai gazdaság magas tartalékai lehetnek.

Pesti parkett: ütik az OTP-t

Az OTP 37 800 forintnál indult, közel másfél százalékos mínuszban.

Barátság: Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató az ATV stúdiójában nyilatkozott a lezárt kőolajvezetékről. A Mol 3672 forinton kezdett, kétharmad százalékos pluszba kapaszkodva.

Nőgyógyászati portfólióját bővíti a Richter.

A Richter 11 880 forinton startolt, egyharmad százalékos pluszban.

Céláremelés érkezett a Magyar Telekom részvényeire: Az HSBC 1790 forintról 2250 forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlás továbbra is tartás. A Magyar Telekom 2170 forinton indított, félszázalékos pluszban.

A 4iG leányvállalata a 4iG Űr és Védelmi Zrt. részvényadásvételi szerződést kötött a cseh CSG Defence-szel. Az egyezség keretében értékesítette a 4iG SDT EGY Zrt. jegyzett tőkéjének 49 százalékát megtestesítő részvénypakkot. Ezzel a tranzakcióval a cseh vállalat közvetetten 36,75 százalékos befolyást szerez a Rába Nyrt.-ben.

A 4iG bő 2 százalékot pattant.

Részvényenként 3425 forintos kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Rábára 

a 4iG SDT EGY Zrt., a 4iG projektvállalata. Tavaly ősszel egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG 1789 forintos vételi ajánlatát. Tegnap jelentették be, hogy óriási gyárépítés kezdődik Magyarországon , mert az amerikai HIMARS fegyverrendszert Győrben szerelik fel kamionokra. Tegnap a részvény 400 milliós forgalommal majd 9 százalékot ralizott, és az árfolyam 4 ezer forint fölé emelkedett. 

A Rába közel 5 százalékos pluszban indított, 4290 forinton. 

Diszkontálva a megduplázott vételi ajánlatot.

Gyengül a forint

A közel-keleti konfliktus hatására intenzív gyengülés indult hétfőn, az euró-forint árfolyama több fontos ellenállási szintet is áttört. Kedden már a 381,90 közelében húzódó ellenállás fölé szúrt a kurzus, és 382-nél nyitott az euró-forint.

A gyenge oldalon 384-nél látható újabb ellenállás, míg az erős oldalon 379,20, 380 és immár 381,90 a támasz.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

