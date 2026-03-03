Januári szintekre ütötték vissza a forintot

Folytatódik a magyar deviza gyengülése. Az euró-forint kedden délelőtt 387 közelébe szúrt fel. Ezzel utoljára idén januárban látott szintekre emelkedett a kurzus.

Gyengül, de még mindig erős a magyar deviza / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Intenzív forintgyengülés

A közel-keleti konfliktus hatására intenzív gyengülés indult hétfőn, az euró-forint árfolyama több fontos ellenállási szintet is áttört.

Kedden reggel már a 381,90 közelében húzódó ellenállás fölé szúrt a kurzus, majd 382-nél nyitott az euró-forint,

egyre jobban távolodva a 381,74-nél látható 50 napos mozgóátlagtól.

A gyenge oldalon 384-nél látható ellenállást, mely egy Fibonacci-szint, már 10 órakor áttörte a jegyzés.

A magyar deviza gyengülése itt sem állt meg.

Az euró-forint 385,84 közelébe emelkedett, majd 384,9 közelébe korrigált a kurzus.

Ezt követően 385 környékén oldalazott a jegyzés, majd 387 közelébe szúrt fel.