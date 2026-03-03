Januári szintekre ütötték vissza a forintot
Folytatódik a magyar deviza gyengülése. Az euró-forint kedden délelőtt 387 közelébe szúrt fel. Ezzel utoljára idén januárban látott szintekre emelkedett a kurzus.
Intenzív forintgyengülés
A közel-keleti konfliktus hatására intenzív gyengülés indult hétfőn, az euró-forint árfolyama több fontos ellenállási szintet is áttört.
Kedden reggel már a 381,90 közelében húzódó ellenállás fölé szúrt a kurzus, majd 382-nél nyitott az euró-forint,
egyre jobban távolodva a 381,74-nél látható 50 napos mozgóátlagtól.
A gyenge oldalon 384-nél látható ellenállást, mely egy Fibonacci-szint, már 10 órakor áttörte a jegyzés.
A magyar deviza gyengülése itt sem állt meg.
Az euró-forint 385,84 közelébe emelkedett, majd 384,9 közelébe korrigált a kurzus.
Ezt követően 385 környékén oldalazott a jegyzés, majd 387 közelébe szúrt fel.
Érdekes a magyar deviza technikai képe
Felfelé tekintve, azt látjuk, hogy a forint gyenge oldalán
- 387,40 magasságában egy Fibonacci-szint húzódik,
- majd 390,04-nál a 200 napos mozgóátlag képez ellenállást.
Míg lefelé nézve, a forint erős oldalán
- a most áttört 384-es Fibonacci,
- az 50 napos mozgóátlag 381,74-nál
- és a 380-as támasz feszül.
Ilyenkor mindig érdekes, hogy hol zár az euró-forint a kereskedés végén. Ebből lehet következtetni arra, hogy a technikai szintek áttörése mennyire lehetett szignifikáns.
Az iráni háború a vezető hír
A nemzetközi devizapiacon a globális kockázati étvágy jelentős romlására a dollár hagyományosan erősödéssel reagál, hétfőn összességében 1 százalékkal erősödött a dollár az euróval szemben, s az euró-dollár 1,169-en zárt – írta ma délelőtti kommentárjában az Erste. Az iráni háború – tették hozzá – nemcsak a kockázati étvágyat rontja, hanem a Hormuzi-szoros fenyegetettsége révén az energiaárakra gyakorolt hatása is jelentős. Így ez a vezető hír a devizapiacon.
Az energiaexportőr valuták jól teljesítenek, Európa azonban energiaimportőr, így ma tovább szenved az euró.
Hacsak nem jönnek áttörést jelentő jó hírek, például a gázellátás kapcsán, a tendencia folytatódni fog.
Emelkedik az európai infláció
Ebben a környezetben a makroadatok teljesen háttérbe szorulnak, és a ma esedékes eurózónás előzetes februári inflációs adatokon is vélhetően átsiklik a piac figyelme – vélik az Erste elemzői.
Az Európai Unió statisztikai hivatala előzetes adatot közölt: