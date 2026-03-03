Deviza
EUR/HUF387 +1,82% USD/HUF333,44 +2,6% GBP/HUF444,05 +1,91% CHF/HUF424,45 +1,7% PLN/HUF90,38 +0,75% RON/HUF75,82 +1,67% CZK/HUF15,9 +1,51% EUR/HUF387 +1,82% USD/HUF333,44 +2,6% GBP/HUF444,05 +1,91% CHF/HUF424,45 +1,7% PLN/HUF90,38 +0,75% RON/HUF75,82 +1,67% CZK/HUF15,9 +1,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 522,07 -3,07% MTELEKOM2 130 -1,41% MOL3 636 -0,39% OTP36 400 -5,22% RICHTER11 520 -2,78% OPUS525 -0,38% ANY7 000 -2,57% AUTOWALLIS154 -1,95% WABERERS4 840 -3,31% BUMIX9 513,01 -1,55% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 537,01 -3,84% BUX121 522,07 -3,07% MTELEKOM2 130 -1,41% MOL3 636 -0,39% OTP36 400 -5,22% RICHTER11 520 -2,78% OPUS525 -0,38% ANY7 000 -2,57% AUTOWALLIS154 -1,95% WABERERS4 840 -3,31% BUMIX9 513,01 -1,55% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 537,01 -3,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Januári szintekre ütötték vissza a forintot

Ma is folytatódik a tegnap indult intenzív forintgyengülés. Újabb ütést kapott a magyar deviza, az euró-forint visszaszállt a januári szintekre. Az iráni háború annyira uralja a híreket, hogy az infláció emelkedését becslő mai előzetes eurózónás inflációs adatoktól sem várható iránymutatás.
Faragó József
2026.03.03, 11:41
Frissítve: 2026.03.03, 11:49

Folytatódik a magyar deviza gyengülése. Az euró-forint kedden délelőtt 387 közelébe szúrt fel. Ezzel utoljára idén januárban látott szintekre emelkedett a kurzus.

magyar deviza
Gyengül, de még mindig erős a magyar deviza / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Intenzív forintgyengülés

A közel-keleti konfliktus hatására intenzív gyengülés indult hétfőn, az euró-forint árfolyama több fontos ellenállási szintet is áttört. 

Kedden reggel már a 381,90 közelében húzódó ellenállás fölé szúrt a kurzus, majd 382-nél nyitott az euró-forint,

egyre jobban távolodva a 381,74-nél látható 50 napos mozgóátlagtól.

A gyenge oldalon 384-nél látható ellenállást, mely egy Fibonacci-szint, már 10 órakor áttörte a jegyzés. 

A magyar deviza gyengülése itt sem állt meg. 

Az euró-forint 385,84 közelébe emelkedett, majd 384,9 közelébe korrigált a kurzus.

Ezt követően 385 környékén oldalazott a jegyzés, majd 387 közelébe szúrt fel.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Érdekes a magyar deviza technikai képe

Felfelé tekintve, azt látjuk, hogy a forint gyenge oldalán

  • 387,40 magasságában egy Fibonacci-szint húzódik,
  • majd 390,04-nál a 200 napos mozgóátlag képez ellenállást. 

Míg lefelé nézve, a forint erős oldalán 

  • a most áttört 384-es Fibonacci, 
  • az 50 napos mozgóátlag 381,74-nál
  • és a 380-as támasz feszül.

Ilyenkor mindig érdekes, hogy hol zár az euró-forint a kereskedés végén. Ebből lehet következtetni arra, hogy a technikai szintek áttörése mennyire lehetett szignifikáns.   

Az iráni háború a vezető hír

A nemzetközi devizapiacon a globális kockázati étvágy jelentős romlására a dollár hagyományosan erősödéssel reagál, hétfőn összességében 1 százalékkal erősödött a dollár az euróval szemben, s az euró-dollár 1,169-en zárt – írta ma délelőtti kommentárjában az Erste. Az iráni háború – tették hozzá – nemcsak a kockázati étvágyat rontja, hanem a Hormuzi-szoros fenyegetettsége révén az energiaárakra gyakorolt ​​hatása is jelentős. Így ez a vezető hír a devizapiacon. 

Az energiaexportőr valuták jól teljesítenek, Európa azonban energiaimportőr, így ma tovább szenved az euró.

Hacsak nem jönnek áttörést jelentő jó hírek, például a gázellátás kapcsán, a tendencia folytatódni fog. 

Emelkedik az európai infláció

Ebben a környezetben a makroadatok teljesen háttérbe szorulnak, és a ma esedékes eurózónás előzetes februári inflációs adatokon is vélhetően átsiklik a piac figyelme – vélik az Erste elemzői.

Az Európai Unió statisztikai hivatala előzetes adatot közölt: 

  • februárban az éves infláció 1,9 százalék lesz, 
  • szemben a januári 1,7 százalékkal, 
  • felülmúlva az 1,7 százalékos elemzői konszenzust is. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu