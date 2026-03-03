Idén még nem volt ilyen drága az euró: nagyon betett a forintnak az iráni háború – mélyre ütötték az OTP-t és az európai bankokat is

Nem tud talpra állni a forint az iráni háborútól kapott mélyütés után, az elszabaduló energiaárak ugyanis rendkívül érzékenyen érintik a jelentős olaj-, gáz- és áramimportra szoruló Magyarországot.

Az iráni háború nyertese a dollár, vesztese a forint / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az iráni háború nagyon nem hiányzott a forintnak

Kedden dél körül a forint már a tavalyi év vége óta nem látott szintre, süllyedt az euróval szemben, az árfolyam a 390-et közelítette. Délután valamelyest javult a helyzet, de csak átmenetileg, így fél három körül továbbra is több mint 389 forintot kellett adni egy euróért, míg

a dollár-forint árfolyam a 336-os szintet közelíti, amire tavaly november óta nem volt példa.

Az iráni háború hatására ugyanis elszálltak az energiaárak, különösen a földgáz drágult ijesztő ütemben az elmúlt napokban az európai piacokon. Azonban félő, hogy az olajárakk is tovább menetelhetnek felfelé, miután a Hormuzi-szoroson nem merik megkísérelni az átkelést az olajtankerek. Mindezzel párhuzamosan a befektetők menekülnek a kockázatos eszközökből, és a piacokon széles körű eladási hullám söpör végig, ami a forint árfolyamát is gyengíti.

Az energiaárak emelkedése az inflációt is felgyorsíthatja, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusban aligha csökkent az alapkamaton, ha elhúzódik az iráni háború. Mindez azonban az általános piaci pánik során nem nyújt elegendő védelmet a forintnak, ami Magyarország importenergiának való kitettsége miatt nem képes megállni a lejtőn.