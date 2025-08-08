A forintnak megtetszett a magyar inflációs adat

Forinterősödés indult a vártnál haloványabb inflációs adatra, ami megnyugtatta a carry spekulánsokat: egyelőre nincs közvetlen veszélyben a forint kamatelőnye.
A KSH reggeli közlése szerint 4,3 százalék volt az éves infláció júliusban, ami
kismértékben meghaladja az elemzői konszenzust:
a 4,1 százalékos várakozást. Az élelmiszerek inflációja 5,9 százalék volt, míg a szolgáltatások esetében 5,3 százalékos árváltozás volt látható. A háztartási energia gyorsabb ütemben, 10,9 százalékkal drágult tavaly júliushoz képest. Havi szinten 0,4 százalékos drágulás volt látható, ami gyorsabb növekedés a prognosztizált 0,2 százalékos ütemnél.
Csütörtökön letörte a 398-as támaszt az euró-forint, majd 396,6 közelébe süllyedt a kurzus. Pénteken
reggel a KSH adat előtt 397 fölé szúrt a jegyzés.
Ám az adatközlést követően, tőzsdenyitásra ismét 396,5 közelébe ereszkedett.
Nyitás után meredek forinterősödés indult,
melynek során letört a 396,38-os támasz és az euró-forint a 396-os támaszt kezdte tesztelni.
Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.
Aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli,
ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét vagy megfejelheti a profitját.
A vártnál magasabb infláció csökkenti a kamatcsökkentés esélyét, vagyis
nem kell attól tartani, hogy a jegybankárok kivágják a forint alól a kamatot.
Így tartós maradhat a forint jelenlegi kamatelőnye.
