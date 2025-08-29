Rövid idő alatt duplázott, de így is van bőven hozamlehetőség a lengyel tőzsdén

A lengyel tőzsde első számú indexe, a WIG 20 2022 október közepe óta duplázott. Az idei évben pedig már közel 40 százalékot erősödött, amikor a lengyel pénzügyminiszter-helyettes, Jaroslaw Neneman augusztus 22-én bejelentette, hogy a jelenlegi 19 százalékról 30 százalékra kívánják emelni a bankok társasági adóját 2026-ban.
Az adóterhelés növelése a banki szektorban a bejelentést megelőző hetekben már felmerült a lengyel politikában, azonban a részletek kidolgozása váratott magára.
A lengyel költségvetés egyenlegének javításán túl azért is van szüksége a várhatóan közel 6,5 milliárd zloty (jelenlegi árfolyamon közel 604 milliárd forint) többletbevételre az államnak 2026-ban, mert ebből kívánják finanszírozni a jövőre tervezett a GDP öt százalékát elérő védelmi kiadásokat.
Az orosz–ukrán háború közelsége, valamint a NATO-tagok irányába fennálló elvárás a védelmi költségek növelésére ilyen módon rákényszerítette a lengyel kormányt arra, hogy adóemelést hajtson végre. A 155 milliárd zlotyt meghaladó lengyel költségvetési hiány szükségessé teszi, hogy a már bejelentetten felül további intézkedésekkel (jövedéki adó, szerencsejáték-adó, illetékek emelése) is növeljék az államkassza bevételeit, emiatt a következő hetek tartogatnak izgalmat.
A múlt pénteki hírre a WIG 20 index egy nap alatt 4 százalékot meghaladó mértékben csökkent, amihez jelentős mértékben hozzájárultak a pénzügyi szektor szereplőinek árfolyamesései. A szektor részaránya a részvénykosárban közel 50 százalék, ezek közül a PKO és a Pekao részvényei szenvedték el a legnagyobb csökkenést, több mint 10 százalékos zuhanást a bejelentés napján. A drasztikus zuhanásból azonban kimaradtak a varsói börze további fontos szereplői, hiszen
részvényárfolyama még emelkedett is.
Az e-kereskedelemben tevékenykedő Allegro, a több divatmárkát is tulajdonló LPP (Sinsay, Reserved) is csak kismértékben csökkent, egyedül az elemzői várakozásoktól elmaradó Dino Polska gyorsjelentése hozott látványos csökkenést az egyedi részvényárfolyamokban a 22-i kereskedési napon, a pénzügyi szektor már említett gyengélkedésén felül.
Az elmúlt évek lengyel részvénypiaci ralijában a jelenlegi 5-6 százalékos korrekció nem nevezhető kirívónak, több alkalommal is tapasztalhattunk a WIG 20 index árfolyamában 10–15 százalék közötti visszaesést.
A legnagyobb árfolyamcsökkenésre az elmúlt 3 évben 2024 második fél évében láthattunk példát, amikor 20 százalékot veszített az értékéből az index 127 nap alatt, majd 56 nap után került ismét magasabb szintre. Ezt a történelmi példát is nézve van tér a további árfolyamesésnek, azonban a részvénypiaci emelkedés mellett is szólnak érvek. Az egyik legerősebb ilyen érv a továbbra is erős lengyel gazdaságban rejlő potenciál. Az idei év 3,4 százalékos várható bővülése után a gazdasági előrejelzések a következő évek kapcsán is 3 százalék feletti GDP-növekedésről árulkodnak.
Ebben a pozitív gazdasági környezetben további hozampotenciál rejlik a nemzetközi szinten is ismert lengyel vállalatok részvényeiben, melyek továbbra is kiemelkedő osztalékhozammal és árazással rendelkeznek, ezek pedig az elemzői célárakban is tetten érhetők. Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben az ukrán–orosz háború esetleges béketárgyalására és lezárására irányuló Trump–Putyin-találkozó is pozitív irányba mozgatta a piacokat, további lehetőséget hordoz magában a lengyel vállalatoknak a béke utáni újjáépítésben játszott szerepük. Mindezek miatt érdemes a következő hetekben kiemelt figyelemmel követni a Lengyelországból érkező híreket.
