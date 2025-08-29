Rövid idő alatt duplázott, de így is van bőven hozamlehetőség a lengyel tőzsdén

A lengyel tőzsde első számú indexe, a WIG 20 2022 október közepe óta duplázott. Az idei évben pedig már közel 40 százalékot erősödött, amikor a lengyel pénzügyminiszter-helyettes, Jaroslaw Neneman augusztus 22-én bejelentette, hogy a jelenlegi 19 százalékról 30 százalékra kívánják emelni a bankok társasági adóját 2026-ban.

Van még hozamlehetőség a lengyel tőzsdén a WIG 20 raliját követően is / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock (illusztráció)

Az adóterhelés növelése a banki szektorban a bejelentést megelőző hetekben már felmerült a lengyel politikában, azonban a részletek kidolgozása váratott magára.

A lengyel költségvetés egyenlegének javításán túl azért is van szüksége a várhatóan közel 6,5 milliárd zloty (jelenlegi árfolyamon közel 604 milliárd forint) többletbevételre az államnak 2026-ban, mert ebből kívánják finanszírozni a jövőre tervezett a GDP öt százalékát elérő védelmi kiadásokat.

Az orosz–ukrán háború közelsége, valamint a NATO-tagok irányába fennálló elvárás a védelmi költségek növelésére ilyen módon rákényszerítette a lengyel kormányt arra, hogy adóemelést hajtson végre. A 155 milliárd zlotyt meghaladó lengyel költségvetési hiány szükségessé teszi, hogy a már bejelentetten felül további intézkedésekkel (jövedéki adó, szerencsejáték-adó, illetékek emelése) is növeljék az államkassza bevételeit, emiatt a következő hetek tartogatnak izgalmat.

A múlt pénteki hírre a WIG 20 index egy nap alatt 4 százalékot meghaladó mértékben csökkent, amihez jelentős mértékben hozzájárultak a pénzügyi szektor szereplőinek árfolyamesései. A szektor részaránya a részvénykosárban közel 50 százalék, ezek közül a PKO és a Pekao részvényei szenvedték el a legnagyobb csökkenést, több mint 10 százalékos zuhanást a bejelentés napján. A drasztikus zuhanásból azonban kimaradtak a varsói börze további fontos szereplői, hiszen

a legnagyobb lengyel olajtársaság, a PKN Orlen,

a CCC divatáruházlánc

és az élelmiszer-kiskereskedelmet képviselő Zabka

részvényárfolyama még emelkedett is.

Az e-kereskedelemben tevékenykedő Allegro, a több divatmárkát is tulajdonló LPP (Sinsay, Reserved) is csak kismértékben csökkent, egyedül az elemzői várakozásoktól elmaradó Dino Polska gyorsjelentése hozott látványos csökkenést az egyedi részvényárfolyamokban a 22-i kereskedési napon, a pénzügyi szektor már említett gyengélkedésén felül.

Az elmúlt évek lengyel részvénypiaci ralijában a jelenlegi 5-6 százalékos korrekció nem nevezhető kirívónak, több alkalommal is tapasztalhattunk a WIG 20 index árfolyamában 10–15 százalék közötti visszaesést.

A legnagyobb árfolyamcsökkenésre az elmúlt 3 évben 2024 második fél évében láthattunk példát, amikor 20 százalékot veszített az értékéből az index 127 nap alatt, majd 56 nap után került ismét magasabb szintre. Ezt a történelmi példát is nézve van tér a további árfolyamesésnek, azonban a részvénypiaci emelkedés mellett is szólnak érvek. Az egyik legerősebb ilyen érv a továbbra is erős lengyel gazdaságban rejlő potenciál. Az idei év 3,4 százalékos várható bővülése után a gazdasági előrejelzések a következő évek kapcsán is 3 százalék feletti GDP-növekedésről árulkodnak.