Most Vecsésen bukkant fel a TEDi, rögtön egy rekorder boltot nyitott

Az ország legnagyobb alapterületű TEDi-üzlete nyílt meg Vecsésen, a Market Central Ferihegy bevásárlóparkban, azaz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett, Dél-Pest határában. A TEDi folytatja magyarországi elhelyezkedését, a főváros közvetlen közelében megnyitott boltja – az első Basket Plus néven nyitott orosz ultradiszkont-áruház mellett – újabb fontos kiskereskedelmi egységgel gazdagítja ezt a körzetet.
VG
2025.12.05, 15:30
Frissítve: 2025.12.05, 15:57

Egymást érik a boltnyitások Dél-Pesten, illetve közvetlen közelében, a város közigazgatási határán található kereskedelmi, ipari ingatlanoknak otthont adó térségben. Miként arról a Világgazdaság is beszámolt, a héten a XVIII. kerületben megnyílt az orosz alapítású Basket Plus ultradiszkont-áruház (más piacokon Mere néven). Most pedig az Origo arról ír, hogy a TEDi nyitott új üzletet a vecsési helyszínen, amely lényegében szomszédos a budapesti nemzetközi repülőtérrel.

A TEDi egyik lengyelországi üzletének bejárata (illusztráció)
Egy lengyelországi TEDi-áruház bejárata (illusztráció) / Fotó: Wikipedia Commons

Nagyon nyomul a TEDi, cél az ötezer európai üzlet

A lap felidézi, hogy tavaly októberben a budapesti Sugár Bevásárlóközpontban, idén áprilisban pedig a Blaha Lujza téren nyitott boltot a TEDi. A vállalat különösebb felhajtás nélkül folytatja magyarországi boltjainak nyitását, s mint a TikTok egyik felhasználójának videójából kiderül, a vásárlók már a vecsési bevásárlóközpontban is találkozhatnak a céggel. A Market Centralban megnyitott bolt a TEDi legnagyobb magyarországi üzlete lett.

A videóban elhangzó egyik fő érv, hogy az áruházlánc új boltja tágas, kényelmesen lehet vásárolni ott, szemben a korábbi, kissé zsúfolt, rendezetlennek ható üzletekkel. A videónál olvasható hozzászólások szerint a nagy alapterületű TEDi megnyitása felkeltette a vásárlók érdeklődését, többen jelezték, hogy fel fogják keresni a boltot.

A TEDi Európa-szerte a nonfood iparág vezető szereplői közé tartozik. A céget 2004-ben Dortmundban alapították. A honlapja szerint a kiskereskedelmi láncnak Európában több mint 3200 fióküzlete van, és 15 országban nagyjából 35 ezer munkatársa

A cég közlése szerint a már két évtizede működő vállalat célja, hogy Európában 5 ezer üzletet működtessen. 

Terjeszkedési stratégiája fókuszában a 20 ezer főnél nagyobb lakosságszámú településeken való boltnyitás van.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

