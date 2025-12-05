Deviza
EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.3 -0.2% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.29 -0.18% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.16% EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.3 -0.2% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.29 -0.18% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1% BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetésképtelenség
Németország
autóipari beszállító
német ipar
német gazdaság
autóipar
német autóipar
csőd

Csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója

Csődöt jelentett a nélkülözhetetlen tömítéseket gyártó Meteor GmbH, amely 350 dolgozót foglalkoztat Németországban, és összesen 1600 alkalmazottal működik világszerte. A vállalat azután vált fizetésképtelenné, hogy felvásárolta az amerikai First Brands. A csőd intő jel a német gyártóipar hosszú távú versenyképességére nézve.
VG
2025.12.05, 16:00
Frissítve: 2025.12.05, 16:02

A német autóipart sújtó gazdasági válság újabb súlyos áldozatot követelt. Csődöt jelentett az Alsó-Szászországban működő, bockenemi székhelyű Meteor GmbH. A hírt a Meteor Group vállalati értekezletén közölték, ahol megjelent Rainer Eckert csődgondnok is – számolt be a Bild a Hannoversche Allgemeine Zeitung értesüléseire hivatkozva.

Csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója
Csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója / Fotó: Wikipedia

A Meteor kulcsfontosságú beszállítónak számít, mivel nélkülözhetetlen tömítéseket gyárt számos nagy autógyártó számára. 

A vállalat nem sokkal a csőd előtt került az amerikai First Brands Group tulajdonába, ám a felvásárlást követően a First Brands és vele együtt a Meteor is fizetésképtelenné vált.

A 350 helyi dolgozót foglalkoztató németországi leányvállalat már benyújtotta a csődeljárás megindításához szükséges kérelmet. A Romániában, Franciaországban és az Egyesült Államokban is üzemeket működtető, és összesen mintegy 1600 alkalmazottal rendelkező Meteor Group azonban egyelőre nem jelentett csődöt, így ezeknél a telephelyeknél folytatódhat a termelés. A cég szóvivője szerint a bockenemi gyár működése sem áll le.

A Meteor a nehéz gazdasági helyzet ellenére idén nyáron a történetének legnagyobb megrendelését kapta, ami új reményt adott a cégnek.

A felvásárlást megelőzően a müncheni Aequita Group birtokolta a vállalatot, amely 50 millió eurós beruházással és jelentős szerkezetátalakítással sikeresen stabilizálta a Meteort. Az Aequita vezetői szerint remek állapotban adták át az autóipari óriást, és úgy vélik, a Meteor továbbra is erős alapokkal rendelkezik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a First Brands Group jogi lépéseket tett alapítója ellen, és több millió eurós sikkasztással vádolta meg.

Bockenem polgármestere, Rainer Block lesújtónak nevezte a történteket, különösen karácsony közeledtével. „Ez egy óriási csapás 350 család számára. Sokan aggódnak az állásuk miatt” – mondta a Bildnek. A város vezetője szerint a Meteor egykor a térség egyik legnagyobb munkaadója volt: 2012-ben még több mint 2300 embert foglalkoztattak, mára azonban mindössze 350-en maradtak.

A polgármester ugyanakkor bízik benne, hogy lesz megoldás, mivel „a német autóipar aligha nélkülözheti a Meteor tömítéseit, a cég a világpiac vezetője ezen a területen”.

Block egyúttal felhívta egy súlyosabb problémára is a figyelmet. Szerinte 

Németország egyre kevésbé számít vonzó gyártási helyszínnek, ami hosszú távon hazai iparágak sorvadásához vezethet.

A Meteor csődje tehát nemcsak egy vállalat tragédiája, hanem intő jel az egész német autóipar számára, amely a globális versenyben és a gazdasági nehézségek idején egyre több kihívással szembesül.

Brutális jóslat: élő adásban sokkolták Németországot, öt éven belül a kínaiaké lehet a Mercedes – „Ez abszurd”

A kieli Világgazdasági Intézet (IfW) elnöke szerint a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz nem maradnak meg jelenlegi formájukban. A német autóipar válságban van, és a szakértők szerint a jövő évtizedben gyökeres változásokra kell számítani.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu