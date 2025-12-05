A német autóipart sújtó gazdasági válság újabb súlyos áldozatot követelt. Csődöt jelentett az Alsó-Szászországban működő, bockenemi székhelyű Meteor GmbH. A hírt a Meteor Group vállalati értekezletén közölték, ahol megjelent Rainer Eckert csődgondnok is – számolt be a Bild a Hannoversche Allgemeine Zeitung értesüléseire hivatkozva.

Csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója / Fotó: Wikipedia

A Meteor kulcsfontosságú beszállítónak számít, mivel nélkülözhetetlen tömítéseket gyárt számos nagy autógyártó számára.

A vállalat nem sokkal a csőd előtt került az amerikai First Brands Group tulajdonába, ám a felvásárlást követően a First Brands és vele együtt a Meteor is fizetésképtelenné vált.

A 350 helyi dolgozót foglalkoztató németországi leányvállalat már benyújtotta a csődeljárás megindításához szükséges kérelmet. A Romániában, Franciaországban és az Egyesült Államokban is üzemeket működtető, és összesen mintegy 1600 alkalmazottal rendelkező Meteor Group azonban egyelőre nem jelentett csődöt, így ezeknél a telephelyeknél folytatódhat a termelés. A cég szóvivője szerint a bockenemi gyár működése sem áll le.

A Meteor a nehéz gazdasági helyzet ellenére idén nyáron a történetének legnagyobb megrendelését kapta, ami új reményt adott a cégnek.

A felvásárlást megelőzően a müncheni Aequita Group birtokolta a vállalatot, amely 50 millió eurós beruházással és jelentős szerkezetátalakítással sikeresen stabilizálta a Meteort. Az Aequita vezetői szerint remek állapotban adták át az autóipari óriást, és úgy vélik, a Meteor továbbra is erős alapokkal rendelkezik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a First Brands Group jogi lépéseket tett alapítója ellen, és több millió eurós sikkasztással vádolta meg.

Bockenem polgármestere, Rainer Block lesújtónak nevezte a történteket, különösen karácsony közeledtével. „Ez egy óriási csapás 350 család számára. Sokan aggódnak az állásuk miatt” – mondta a Bildnek. A város vezetője szerint a Meteor egykor a térség egyik legnagyobb munkaadója volt: 2012-ben még több mint 2300 embert foglalkoztattak, mára azonban mindössze 350-en maradtak.