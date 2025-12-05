Csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója
A német autóipart sújtó gazdasági válság újabb súlyos áldozatot követelt. Csődöt jelentett az Alsó-Szászországban működő, bockenemi székhelyű Meteor GmbH. A hírt a Meteor Group vállalati értekezletén közölték, ahol megjelent Rainer Eckert csődgondnok is – számolt be a Bild a Hannoversche Allgemeine Zeitung értesüléseire hivatkozva.
A Meteor kulcsfontosságú beszállítónak számít, mivel nélkülözhetetlen tömítéseket gyárt számos nagy autógyártó számára.
A vállalat nem sokkal a csőd előtt került az amerikai First Brands Group tulajdonába, ám a felvásárlást követően a First Brands és vele együtt a Meteor is fizetésképtelenné vált.
A 350 helyi dolgozót foglalkoztató németországi leányvállalat már benyújtotta a csődeljárás megindításához szükséges kérelmet. A Romániában, Franciaországban és az Egyesült Államokban is üzemeket működtető, és összesen mintegy 1600 alkalmazottal rendelkező Meteor Group azonban egyelőre nem jelentett csődöt, így ezeknél a telephelyeknél folytatódhat a termelés. A cég szóvivője szerint a bockenemi gyár működése sem áll le.
A Meteor a nehéz gazdasági helyzet ellenére idén nyáron a történetének legnagyobb megrendelését kapta, ami új reményt adott a cégnek.
A felvásárlást megelőzően a müncheni Aequita Group birtokolta a vállalatot, amely 50 millió eurós beruházással és jelentős szerkezetátalakítással sikeresen stabilizálta a Meteort. Az Aequita vezetői szerint remek állapotban adták át az autóipari óriást, és úgy vélik, a Meteor továbbra is erős alapokkal rendelkezik.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a First Brands Group jogi lépéseket tett alapítója ellen, és több millió eurós sikkasztással vádolta meg.
Bockenem polgármestere, Rainer Block lesújtónak nevezte a történteket, különösen karácsony közeledtével. „Ez egy óriási csapás 350 család számára. Sokan aggódnak az állásuk miatt” – mondta a Bildnek. A város vezetője szerint a Meteor egykor a térség egyik legnagyobb munkaadója volt: 2012-ben még több mint 2300 embert foglalkoztattak, mára azonban mindössze 350-en maradtak.
A polgármester ugyanakkor bízik benne, hogy lesz megoldás, mivel „a német autóipar aligha nélkülözheti a Meteor tömítéseit, a cég a világpiac vezetője ezen a területen”.
Block egyúttal felhívta egy súlyosabb problémára is a figyelmet. Szerinte
Németország egyre kevésbé számít vonzó gyártási helyszínnek, ami hosszú távon hazai iparágak sorvadásához vezethet.
A Meteor csődje tehát nemcsak egy vállalat tragédiája, hanem intő jel az egész német autóipar számára, amely a globális versenyben és a gazdasági nehézségek idején egyre több kihívással szembesül.
