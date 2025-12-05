Deviza
Norvégia évekre kivonja magát az új mélytengeri iparágból

Norvégia szünetelteti a mélytengeri bányászatot, miután a kormányzó párt és ellenzéke számos kérdésben, így a költségvetés rendezésében is megállapodásra jutott. Ennek folyományaként a norvég komány úgy döntött, hogy 2029-ig nem adnak ki mélytengeri bányászati engedélyeket Norvégia kizárólagos területi vizein – ez a parttól számított 22 kilométeres távolságot jelent.
VG
2025.12.05, 15:30

Norvégia gazdasága jelentős részben a tenger mélyén rejlő szénhidrogénkincsek kitermelésére épült, most viszont úgy tűnik, behúzták a féket egy várhatóan robbanásszerű növekedés előtt álló iparág terén. A mélytengeri bányászattal kapcsolatos mostani moratórium jelentős visszalépés a 18 hónappal ezelőtti döntéshez képest, amikor Norvégia még úgy határozott, hogy már idén kiadja a kutatási engedélyeket – írja a témával foglalkozó cikkében az Origo Helen Amos, a BMO Capital Markets elemzőjének kommentárját idézve.

Hellyltfossen Waterfall, Hellesylt Village, More og Romsdal County, Norway, norvég
A norvégok több évre felfüggesztették a mélytengeri bányászati engedélyek kiadását (illusztráció) / Fotó: robertharding via AFP

Norvégia korábban lelkesebb volt az ügyben

A lap felidézi, hogy Oslo korábban 386 tengeri blokkból álló terület kijelölését javasolta erre az ipari tevékenységre, ami az év elején a parlament által engedélyezett 280 ezer négyzetkilométernyi tengerterület mintegy 38 százalékát tette ki. Tavaly legalább két cég nyújtott be engedélykérelmet, miközben a kormány különösen az Északi-sarkvidék mélytengeri bányászatát szorgalmazta, hogy az orosz–ukrán háború árnyékában növelje Európa hozzáférését a tisztaenergia-technológiákhoz, valamint a védelmi alkalmazásokhoz szükséges kulcsfontosságú ritkaföldfémekhez és akkumulátorfémekhez – például rézhez, nikkelhez és mangánhoz. A tényleges kitermelés így is legkorábban 2030-ban indult volna el.

Norvégia azonban most visszakozott, miközben az Egyesült Államok étvágya nő az értékes ásványkincsek iránt, különösen azért, mert Donald Trump amerikai elnök feltett szándéka – a Világggazdaság cikkét ajánljuk a témához –, hogy nemzeti stratégiai tartalék felhalmozásával leépíti a ritkaföldfémek kapcsán meglévő kínai függést.

Így, miközben Norvégia egyelőre parkolópályát foglalt el a kérdésben, az amerikai döntéshozók egyre nyitottabbak a mélytengeri bányászatra. Trump elnök áprilisban olyan elnöki rendeletet adott ki, amely felgyorsítaná a tengeri bányászat engedélyezését. A Trump-adminisztráció stratégiai eszközként tekint a mélytengeri bányászatra az idegenfüggőségek csökkentésére a kritikus ásványi anyagok ellátási láncaiban.

Tavasz óta már több cég nyújtott be kérelmet kereskedelmi kitermelési engedélyre, illetve kutatási engedélyekre az amerikai tengerfenék-bányászati kódex alapján.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

