Történelmi pillanat: 30 ezer forint felett az OTP árfolyama

Hatalmas formában van az OTP: a hazai nagybank negyedéves eredményközlése kedden köröket vert a piaci várakozásokra, majd a részvény is újabb lendületet vett, a csütörtöki kereskedésben már a 29 990 forintos ellenállásig ralizott, onnan viszont lefordult. A negatív trend azonban csak átmeneti volt, a bankpapír ugyanis a pénteki nyitás után pár perccel ismét felfelé vette az irányt, és villámgyorsan áttörte a 30 ezer forintos lélektani határt is. A reggeli rali 30 150 forinton állt meg, majd fordult vissza levegőt venni.

Hatalmas formában az OTP árfolyama / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP részvénye áttörte a 30 ezer forintos lélektani határt

Az OTP az idén minden fronton felülteljesíti a várakozásokat: a nagybank második negyedéves eredménye sokkal jobban sikerült, mint a szakértők várták, adózás utáni nyeresége 330 milliárd forinton állt meg, a bevételi soron 747,1 milliárd forintot látni, amely éves alapon 14 százalékos bővülésnek felelt meg. Az OTP ezzel alaposan felülmúlta az elemzői konszenzust, amely 9 százalékkal 716,2 milliárd forintra emelkedő árbevételről és 17 százalékkal 313,6 milliárd forintra bővülő profitról szólt.

Az első fél évben az OTP 518,6 milliárd forint nettó profitot termelt,

ami 2 százalékos éves bővülésnek felel meg, az egy összegben az egész évre vonatkozóan elszámolt speciális tételek időarányos figyelembevételével viszont már 592 milliárd forintos összegről beszélhetünk, ami 10 százalékos éves növekedés.

A befektetők pedig nemcsak az eredmény növekedésének örülhetnek, hanem a részvényárfolyam szárnyalásának is: a bankpapír az elmúlt 12 hónapban 71 százalékkal értékelődött fel, idei plusza pedig már a 40 százalékot nyaldossa.