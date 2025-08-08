Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
részvény
OTP
nagybank
tőzsde
részvénypiac

Történelmi pillanat: 30 ezer forint felett az OTP árfolyama

A hazai bankpapír története során először lépte át a 30 ezer forintos szintet. Az OTP árfolyama hihetetlen ralin van túl az idén.
Mészáros Gergő
2025.08.08, 09:49
Frissítve: 2025.08.08, 10:12

Hatalmas formában van az OTP: a hazai nagybank negyedéves eredményközlése kedden köröket vert a piaci várakozásokra, majd a részvény is újabb lendületet vett, a csütörtöki kereskedésben már a 29 990 forintos ellenállásig ralizott, onnan viszont lefordult. A negatív trend azonban csak átmeneti volt, a bankpapír ugyanis a pénteki nyitás után pár perccel ismét felfelé vette az irányt, és villámgyorsan áttörte a 30 ezer forintos lélektani határt is. A reggeli rali 30 150 forinton állt meg, majd fordult vissza levegőt venni.

otp,
Hatalmas formában az OTP árfolyama / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

Az OTP részvénye áttörte a 30 ezer forintos lélektani határt

Az OTP az idén minden fronton felülteljesíti a várakozásokat: a nagybank második negyedéves eredménye sokkal jobban sikerült, mint a szakértők várták, adózás utáni nyeresége 330 milliárd forinton állt meg, a bevételi soron 747,1 milliárd forintot látni, amely éves alapon 14 százalékos bővülésnek felelt meg. Az OTP ezzel alaposan felülmúlta az elemzői konszenzust, amely 9 százalékkal 716,2 milliárd forintra emelkedő árbevételről és 17 százalékkal 313,6 milliárd forintra bővülő profitról szólt.

Az első fél évben az OTP 518,6 milliárd forint nettó profitot termelt, 

ami 2 százalékos éves bővülésnek felel meg, az egy összegben az egész évre vonatkozóan elszámolt speciális tételek időarányos figyelembevételével viszont már 592 milliárd forintos összegről beszélhetünk, ami 10 százalékos éves növekedés.

A befektetők pedig nemcsak az eredmény növekedésének örülhetnek, hanem a részvényárfolyam szárnyalásának is: a bankpapír az elmúlt 12 hónapban 71 százalékkal értékelődött fel, idei plusza pedig már a 40 százalékot nyaldossa. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény12:42:54
Árfolyam: 29,960 HUF -10 / -0.03 %
Forgalom: 5,015,587,120 HUF
Az OTP részvényére az idén szinte egymásra licitálva futottak be az újabbnál újabb elemzői célárak, az első 30 ezer feletti várakozást a VG Arbitrázs podcastjében jelentette be Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője – akkortájt még csak 24 400 forint környékén jegyezték a papírt.

A 30 ezer forintos árfolyamszint áttörésében minden bizonnyal nagy szerepe van a támogató tőkepiaci hangulatnak is: csütörtökön derült ki, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump napokon belül személyesen találkoznak majd, hogy az ukrajnai harcok potenciális lezárásáról egyeztessenek, ez pedig hatalmas optimizmussal vértezte fel a befektetőket, akik a geopolitikai feszültségek enyhülése esetén minden bizonnyal hatványozott erővel indulnának majd meg a régió piacai felé. 

Nem mintha a BÉT befektetőit az idén félteni kellett volna, hiszen a BUX ETF-jeivel közel 30 százalékot lehetett keresni az idén.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
