Amerika gyarmatosítja Nagy-Britanniát: bagóért vásárolja fel London hatalmas cégeit – nem tehetnek semmit ellene

Soha nem látott tempóban cserélnek gazdát egyes brit vállalatok, miközben a hazai befektetők egyre inkább háttérbe szorulnak. Az alacsony tőzsdei értékeltségek és a gyengébb gazdasági kilátások ideális terepet teremtettek a külföldi vevőknek. Az amerikai befektetők számára a brit cégek piaca ma kifejezetten olcsó belépési pontot jelent.
VG
2025.12.22, 18:37
Frissítve: 2025.12.22, 18:53

Az elmúlt évben látványosan felpörgött a brit vállalatfelvásárlási piac, elsősorban a külföldi befektetők egyre erőteljesebb érdeklődésének köszönhetően. Az alacsony tőzsdei értékeltségek és a visszafogott gazdasági kilátások olyan helyzetet teremtettek, melyben a brit cégek különösen vonzó célponttá váltak a nemzetközi stratégiai és pénzügyi vevők számára. Ennek eredményeként 2025 a járvány utáni időszak legaktívabb évévé vált a piacon, amit sokan már nem puszta fellendülésként, hanem London számára figyelmeztető jelként értelmeznek.

Szinte kiárusítják a brit cégeket: amerikai befektetők áron alul vásárolják fel Londont
Szinte kiárusítják a brit cégeket: amerikai befektetők áron alul vásárolják fel Londont / Fotó: AFP

A London Stock Exchange Group adatai szerint az elmúlt egy évben külföldi ajánlattevők összesen 142 milliárd dollárért – nagyjából 48 ezermilliárd forintért – állapodtak meg brit cégek felvásárlásáról, ami 74 százalékos növekedés az előző évhez képest. 

A külföldi tranzakciók 74 százalékos felfutása jóval meghaladta a teljes brit fúziós és felvásárlási piac 20 százalékos bővülését. 

Az összes tranzakció értéke 367 milliárd dollárra, vagyis körülbelül 125 ezermilliárd forintra emelkedett, amire a pandémia idején tapasztalt felvásárlási hullám óta nem volt példa.

Még jövőre sem lesz vége a külföldi befektetési hullámnak

A befektetési bankok értékelése szerint a folyamat hátterében továbbra is a brit részvénypiac tartós alulértékeltsége áll. A londoni tőzsdén jegyzett vállalatok értékeltsége nemcsak az amerikai, hanem sok esetben az európai versenytársakétól is elmarad, ami hosszabb távon is vonzóvá teszi a brit piacot a külföldi befektetők számára. A piaci szereplők arra számítanak, hogy ez a tendencia 2026-ban is fennmarad, és

idővel már nemcsak közepes, hanem nagyobb vállalatok is a felvásárlók célkeresztjébe kerülhetnek.

A növekedés ugyanakkor nem a tranzakciók számának emelkedéséből fakadt. Miközben az összérték nőtt, a bejelentett ügyletek száma 16 százalékkal csökkent az elmúlt évben, ami azt jelzi, hogy elsősorban a nagy volumenű tranzakciók dominálták a piacot. A kiemelt ügyletek közé tartozott az Anglo American és a kanadai Teck Resources mintegy 50 milliárd dolláros egyesülése, melyre azt követően került sor, hogy az Anglo American sikeresen kivédte az ausztrál BHP többszöri felvásárlási kísérletét.

Letarolták az amerikaiak a brit piacot

A brit piac élénkülése egy szélesebb, globális felvásárlási hullám része, különösen az Egyesült Államokban tapasztalható tranzakciós boommal párhuzamosan. Az amerikai deregulációs törekvések és a kedvezőbb üzleti környezet több, tízmilliárd dollárt meghaladó megadealt is ösztönöztek, ami közvetetten a brit piacra is hatással volt. Nem véletlen, hogy 

a brit cégek külföldi felvásárlásainak valamivel több mint felét amerikai vevők hajtották végre. 

Ide tartozik például a DoorDash 2,9 milliárd fontos, vagyis közel 1400 milliárd forintos ajánlata a Deliveroo felvásárlására.

A magántőke-befektetők továbbra is aktívak voltak a brit piacon, amelyet kedvező belépési pontnak tartanak. Az év jelentősebb ügyletei közé tartozott a Pensions Insurance Corporation 5,7 milliárd fontos felvásárlása az Athora részéről, valamint az Advent 4,8 milliárd dolláros megállapodása a Reckitt tisztítószer-portfóliójáról. Egyre gyakoribbá vált a tőzsdei cégek kivezetése, aminek következtében több meghatározó vállalat tűnt el a londoni piacról.

