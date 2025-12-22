Deviza
korszerűsítés
MOL
olajfinomító
INA
Horvátország

Szakítanak a horvátok az orosz olajjal: mindjárt kész a csúcsmodern finomítójuk, elárasztják dízellel a régiót – megmutatta az INA a Molnak, mire képes

A projekt több mint 50 százalékban hazai vállalkozások bevonásával valósult meg, jelentősen erősítve Horvátország energiabiztonságát. Az INA új rijekai olajfinomítójának a kulcsfontosságú rendszerei a próbaüzemhez értek, és a modernizált komplexum 2026-ra a régió egyik legkorszerűbb létesítményévé fog válni.
VG
2025.12.22, 19:20
Frissítve: 2025.12.22, 19:38

Befejező szakaszához érkezett az INA rijekai olajfinomítójának korszerűsítése, amely történetének legnagyobb egyedi beruházása és Horvátország egyik legjelentősebb ipari projektje. A finomító 2026 első negyedévében indul teljes kapacitással, és jelentősen növeli a dízel- és desztillátumtermelést, miközben csökkenti az importfüggőséget.

PCK refinery in Schwedt rijekai olajfinomító
Az INA új rijekai olajfinomítójának a kulcsfontosságú rendszerei a próbaüzemhez értek, és a modernizált komplexum 2026-ra a régió egyik legkorszerűbb létesítményévé fog válni / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A közel 700 millió eurós beruházás az INA történetének legnagyobb egyedi projektje, és Horvátország egyik legjelentősebb ipari fejlesztése. A projekt keretében az olajfinomító teljes komplexuma átalakult: új nehézolaj-feldolgozó üzem épült, amely lehetővé teszi a nagyobb dízeltermelést, a meglévő egységek modernizálása pedig növeli a hatékonyságot és a biztonságot. 

A beruházás része továbbá új kikötő, silók, zárt kokszkezelő és -szállító rendszer, valamint az új üzem áramellátását biztosító nagy kapacitású villamosenergia-alállomás is.

A fejlesztés nem csupán technológiai előrelépést jelent: a finomító a régió egyik legkorszerűbb létesítményévé válik, miközben jelentősen csökkenti a külső importfüggőséget. Az új egységek üzembe helyezésével megszűnik a vákuum gázolaj (VGO) importjának szükségessége, amely korábban főként orosz forrásból származott.

Ez az intézkedés nemcsak az energiaellátás biztonságát növeli, hanem hozzájárul Horvátország és a környező országok, köztük Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szlovénia stabil ellátásához.

Hamarosan újrakezdi a termelést a rijekai olajfinomító

Az INA közleménye szerint a jelenlegi záró szakaszban a próbaüzemet megelőző átfogó műszaki és biztonsági ellenőrzések zajlanak, beleértve a rendszerek és berendezések tesztelését, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges hivatalos eljárásokat. A kivitelezés az elmúlt másfél évben a finomító folyamatos működése mellett zajlott, ami rekordmennyiségű feldolgozást eredményezett, miközben stabil és pozitív üzleti eredmények születtek. Ez a periódus a finomító elmúlt tizenöt évének leghosszabb megszakítás nélküli üzemelési időszaka volt.

Goran Plese, az INA finomításért és kiskereskedelemért felelős igazgatója hangsúlyozta:

A próbaüzem és a tesztelési időszak az egyik legösszetettebb szakasza az energetikai beruházásoknak. Az engedélyezési eljárások lezárását követően, 2026-ban a finomító teljes kapacitással működhet, garantálva a dízel- és desztillátumtermelés növekedését, valamint a régió energiaellátásának biztonságát.

A beruházás egyben az INA hosszú távú modernizációs programjának csúcspontja. A Mol Csoport tagjaként a vállalat az elmúlt egy évtizedben összesen több mint egymilliárd eurót fektetett finomítói és logisztikai fejlesztésekbe.

A projektben több mint 50 százalékban hazai vállalkozások vettek részt, erősítve a helyi ipart és munkaerőpiacot. Az INA tulajdonosi struktúrája szerint a Mol 49,08 százalékos részesedéssel, a horvát állam pedig 44,84 százalékkal rendelkezik, ami a stratégiai jelentőségű projekt stabilitását is biztosítja.

INA: harmadára zuhant a Mol horvát leányának profitja

A főbb soron szinten maradt a Mol horvát leánycégének, az INA-nak az eredménye. A profitja viszont harmadára zuhant a harmadik negyedévben.

 

