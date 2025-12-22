Most már hivatalos: egyre veszélyesebb hellyé válik a világ – mutatjuk az országokat, amelyekbe csak a legbátrabbak merészkedjenek

A Globális Békeindexet (GPI) egy nonprofit szervezet, a Gazdaság és Béke Intézet (Institute for Economics and Peace, IEP) hozta létre világszerte különböző területeken működő tudósok és szakemberek segítségével, illetve az Economist Intelligence Unit által gyűjtött és ismertetett adatok felhasználásával. Ez a világ első olyan vizsgálata, amely az országokat békességük szerint listázza.

A Gazdaság és Béke Intézet 2025-ös Globális Békeindexének friss jelentéséből kiderült, hogy jelenleg melyek a legbiztonságosabb, illetve a legveszélyesebb országok a Földön / Fotó: StockTrek Images via AFP

Ezek a világon a legveszélyesebb országok:

Figyelemre méltó adat, hogy az index összeállításának 2008-as kezdete óta az idei esztendőben volt a legalacsonyabb szinten a békemutató és a legtöbb a háborús konfliktus a második világháború óta.

A globális erőszak pedig nem csak társadalmi, de gazdasági szinten is elképesztő károkat okoz.

Példának okáért a veszteségek értéke 2024-ben elérte a 19,97 ezermilliárd dollárt, ami a globális GDP 11,6 százalékának felel meg, míg ugyanebben az évben a katonai kiadásokra 2,7 ezermilliárd dollárt fordítottak. A rangsorból az is kiderült, hogy melyik a világ húsz legveszélyesebb országa:

Oroszország Ukrajna Szudán Kongói Demokratikus Köztársaság Jemen Afganisztán Szíria Dél-Szudán Izrael Mali Mianmar Burkina Faso Szomália Közép-afrikai Köztársaság Észak-Korea Nigéria Irak Törökország Palesztina Pakisztán

Egyébiránt az index szerint a világ öt legbékésebb országa 2025-ben: Izland, Írország, Új-Zéland, Ausztria és Svájc volt. Ahhoz, hogy lássa, Magyarország hányadik a listán, kattintson az Origo oldalára.