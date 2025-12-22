Nem csendesedik a vihar a Warner körül: a Netflix és a Paramount is új ajánlattal állt elő – a vezetőség és a részvényesek továbbra sem értenek egyet
Az amerikai szórakoztatóipar egyik legnagyobb felvásárlási ügye új fordulatot vett: a Netflix és a Paramount Skydance is egyre hatásosabb pénzügyi lépésekkel igyekszik megerősíteni ajánlatát a Warner Bros. Discovery megszerzésére. Mindez újfent azt bizonyítja, hogy nemcsak stratégiai, hanem finanszírozási szempontból is az elmúlt évtized egyik legnagyobb horderejű tranzakciójáról van szó.
A Netflix a napokban átalakította a Warner felvásárlásához kapcsolódó finanszírozási struktúráját. A streamingcég a korábban felvett, összesen 59 milliárd dolláros (mintegy 20 ezermilliárd forintos) áthidaló hitel egy részét olcsóbb és hosszabb futamidejű adósságra cserélte. Ennek részeként
- egy 5 milliárd dolláros (körülbelül 1700 milliárd forintos) rulírozó hitelkeretet,
- valamint két, egyenként 10 milliárd dolláros (nagyjából 3400 milliárd forintos) lehívható hitelkonstrukciót kötött le.
Az áthidaló finanszírozásból így még 34 milliárd dollár (mintegy 11 500 milliárd forint) maradt, melyet a következő időszakban szindikálhatnak a bankok – számolt be róla a Bloomberg.
Nem eszik olyan forrón a kását
A Netflix december elején jutott megállapodásra a Warner stúdió- és streamingeszközeinek megvásárlásáról, mely a céget 82,7 milliárd dollárra (közel 28 ezermilliárd forintra) értékelte. A helyzetet azonban gyorsan bonyolította, hogy a Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlattal lépett színre, teljes egészében készpénzes konstrukcióban, ami azonnal licitháborút indított el.
A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa eddig egyértelműen a Netflix ajánlata mellett állt ki,
és a Paramount ajánlatát „elégtelennek és túl kockázatosnak” minősítette, elsősorban annak finanszírozási háttere miatt. A Paramount ugyanis 54 milliárd dollárnyi (mintegy 18 300 milliárd forintos) adósságvállalással támasztotta volna alá ajánlatát, amit a Warner vezetése túlzott kockázatnak tartott.
Ezen próbált most változtatni Larry Ellison, az Oracle társalapítója, aki személyes garanciát vállalt a Paramount Skydance ajánlatának egyik kulcselemére.
Az Oracle társalapítója összesen 40,4 milliárd dollárnyi (hozzávetőleg 13 700 milliárd forintnyi) saját tőkefinanszírozást garantál,
hogy eloszlassa a Warner igazgatótanácsának kétségeit az ajánlat mögötti fedezettel kapcsolatban. A módosítás formálisan nem változtat a részvényenként 30 dolláros ajánlati áron, de a piac kedvezően reagált: a Warner Bros. részvényei közel 4 százalékkal emelkedtek, míg a Paramount Skydance papírjai mintegy 3 százalékos pluszban nyitottak.
A Paramount emellett több ponton is erősítette ajánlatát:
- megemelte az úgynevezett visszalépési díjat 5,8 milliárd dollárra (csaknem 2000 milliárd forintra),
- és 2026 januárjáig meghosszabbította a tenderajánlat határidejét.
A Warner részvényesei közül többen – köztük az egyik legnagyobb tulajdonos, a Harris Associates – jelezték, hogy nyitottak lennének egy módosított Paramount-ajánlatra, amennyiben az valóban kezelné a korábbi finanszírozási aggályokat.
A két rivális ajánlat mögött azonban egyaránt nagy szabályozói kockázatok húzódnak.
- Egy Paramount–Warner-egyesülés a Disney-nél is nagyobb stúdiót hozna létre, miközben két jelentős televíziós hálózat is egy kézbe kerülne. Több amerikai törvényhozó szerint ez aránytalan piaci erőkoncentrációt eredményezne.
- A Netflix–Warner-felállás ezzel szemben a streamingpiacon erősítené tovább a Netflix dominanciáját: a két vállalat együtt mintegy 428 millió előfizetőt tudna felmutatni világszerte.
A Netflix vezetése, köztük Ted Sarandos, többször hangsúlyozta, hogy a tranzakció nem járna stúdióbezárásokkal vagy tömeges leépítésekkel, és a versenyhatóságok számára is védhető lenne. Ennek ellenére mind az Egyesült Államokban, mind Európában hosszú és alapos versenyjogi vizsgálatra lehet számítani, melynek kimenetele továbbra is nyitott.
A következő hónapok így nemcsak a licitálásról, hanem a finanszírozási konstrukciók és a politikai-szabályozói környezet alakulásáról is szólnak majd. Egy biztos: függetlenül attól, melyik fél kerül ki győztesen, a hollywoodi és a globális streamingpiac erőviszonyai tartósan megváltozhatnak.