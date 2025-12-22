Moszkvában nem indulnak a Porschék, Pekingben meg tölteni nem lehet őket
A Porsche kínai vesszőfutása újabb fejezethez ért, a német luxussportautó-gyártó olyan gyatra eladási adatokat produkált az utóbbi egy évben, hogy a stuttgarti központban úgy döntöttek, lekapcsolják az autóikat a hálózatról. Pontosabban az elektromos Porschék töltésére létrehozott, mintegy kétszáz telepített, saját tulajdonú töltőállomásukra tesznek lakatot. Enyhe gyógyírt jelenthet, hogy a külső partnerekkel közösen üzemeltetett állomások egyelőre a helyükön maradnak.
Saját töltőiket többnyire olyan helyekre telepítették, ahol sűrűbben fordulnak meg a luxusautóik, így Porsche márkakereskedéseknél, szállodáknál, bevásárlóközpontokban és golfpályáknál. A leépítést márciusban kezdik, mivel egyre reménytelenebbnek tűnik, hogy a minőségben is hatalmasat előrelépő kínai konkurensekkel, mint
- a BYD luxusmárkái,
- a Xiaomi,
- a Nio,
- a Voyah
- vagy az Exceed
fel tudják venni a versenyt árban és szolgáltatásokban. A Porsche folyamatosan veszít piaci részesedéséből a világ legnagyobb autópiacán, a cég az idei első három negyedévben összesen 32 195 járművet adott el Kínában és Hongkongban, 25,6 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt.
Padlón a Porsche eladásai Kínában
A teljes globális forgalom a harmadik negyedévben a bázisidőszakénál 5,7 százalékkal kisebb, 66 ezer autó volt, ennek nagyjából a hatodát szívta fel a kínai piac. A helyi leányvállalat szerint van innen visszaút, mint hangsúlyozták, elkötelezettségük a kínai piac iránt változatlan marad, bármit is jelentsen ez a hétköznapokban.
Mindenesetre próbálnak alkalmazkodni a megváltozott helyi viszonyokhoz, az idén többször is csökkentették előrejelzéseiket, több modellbemutatójukat pedig elhalasztották az érdeklődés hiányára hivatkozva. A lejtmenetet az autógyártó részvényei is megszenvedték, január óta 20 százalékkal értékelődtek le – emlékeztet a Bloomberg. A Volkswagen konszernhez tartozó Porsche a német Focus novemberi információi szerint már ott tart, hogy felmerült a fokozatos kivonulásuk is a kínai piacról.
Szívás Moszkvában: végállomás, nem megy tovább
Az orosz piacon ez már megtörtént, s ezt most több száz Porsche-tulajdonos érzi a saját bőrén. A korszerű, a szoftverfrissítésekhez interneten keresztül közvetlenül gyártól hozzájutó újabb, úgynevezett connect modellek ugyanis nem kapják meg a frissítést azután, hogy a Putyin által Ukrajna ellen indított háború következményeként a nyugati autógyártók vagy teljesen, vagy részlegesen elhagyták az orosz piacot.
Ami azt jelenti, hogy a méregdrága Porschék is szoftveres támogatás nélkül maradtak, s vélhetően mostanában járt le az az idő, amikor a járműveknek a kötelező szoftveres javításokra, ellenőrzésekre be kellett volna jelentkezniük. S mivel az érintett autók nem tudnak kapcsolatba lépni a Porsche európai szervereivel, ez elmaradt, a számítógépes rendszer blokkolta az indítómotort, a jármű önerejéből mozdíthatatlanná vált. Az érintett modellek zöme az újabb, erősen „hálózatfüggő”
- Cayenne,
- Panamera
- és Taycan
típusok köréből kerültek ki. A tulajdonosok tehetetlenek, a garanciális szolgáltatásokat (még) nyújtó szervizek széttárják a karjukat, a járművek mozgásba hozását legfeljebb a szoftverek bütykölésében jártas orosz hekkerek tudnák elérni, de sikeres próbálkozásról egyelőre nem érkezett hír. A córesz több száz orosz Porsche-tulajdonost érintett eddig.
A sufnituning talán segít, de nem érdemes megpróbálni
A gyártó oldaláról a helyzet jogilag is érzékeny. A nyugati szankciók miatt a Porsche nem nyújthat hivatalos technikai vagy szoftveres támogatást Oroszországban még akkor sem, ha az autók eredetileg legálisan kerültek a piacra.
A német vállalat számára egy távoli szoftveres beavatkozás vagy feloldás szankciós kockázatot jelentene.
Időközben független műhelyek már megjelentek különféle nem hivatalos megoldásokkal: vezérlőegységek cseréjével, szoftveres módosításokkal vagy az online hitelesítés megkerülésével próbálják újraindíthatóvá tenni az autókat. Ezek azonban drágák, jogilag aggályosak, és hosszú távon nem feltétlenül stabilak, azaz nem jelentenek megoldást. A Ladák országában a Porsche-tulajdonosok kálváriája tehát csak Putyin fegyverletételével érhet véget.