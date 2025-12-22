Moszkvában nem indulnak a Porschék, Pekingben meg tölteni nem lehet őket

A Porsche kínai vesszőfutása újabb fejezethez ért, a német luxussportautó-gyártó olyan gyatra eladási adatokat produkált az utóbbi egy évben, hogy a stuttgarti központban úgy döntöttek, lekapcsolják az autóikat a hálózatról. Pontosabban az elektromos Porschék töltésére létrehozott, mintegy kétszáz telepített, saját tulajdonú töltőállomásukra tesznek lakatot. Enyhe gyógyírt jelenthet, hogy a külső partnerekkel közösen üzemeltetett állomások egyelőre a helyükön maradnak.

A benzines Porsche-tulajdonosokat nem érintik a megszorítások / Fotó: NurPhoto via AFP

Saját töltőiket többnyire olyan helyekre telepítették, ahol sűrűbben fordulnak meg a luxusautóik, így Porsche márkakereskedéseknél, szállodáknál, bevásárlóközpontokban és golfpályáknál. A leépítést márciusban kezdik, mivel egyre reménytelenebbnek tűnik, hogy a minőségben is hatalmasat előrelépő kínai konkurensekkel, mint

a BYD luxusmárkái,

a Xiaomi,

a Nio,

a Voyah

vagy az Exceed

fel tudják venni a versenyt árban és szolgáltatásokban. A Porsche folyamatosan veszít piaci részesedéséből a világ legnagyobb autópiacán, a cég az idei első három negyedévben összesen 32 195 járművet adott el Kínában és Hongkongban, 25,6 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt.

Padlón a Porsche eladásai Kínában

A teljes globális forgalom a harmadik negyedévben a bázisidőszakénál 5,7 százalékkal kisebb, 66 ezer autó volt, ennek nagyjából a hatodát szívta fel a kínai piac. A helyi leányvállalat szerint van innen visszaút, mint hangsúlyozták, elkötelezettségük a kínai piac iránt változatlan marad, bármit is jelentsen ez a hétköznapokban.

Mindenesetre próbálnak alkalmazkodni a megváltozott helyi viszonyokhoz, az idén többször is csökkentették előrejelzéseiket, több modellbemutatójukat pedig elhalasztották az érdeklődés hiányára hivatkozva. A lejtmenetet az autógyártó részvényei is megszenvedték, január óta 20 százalékkal értékelődtek le – emlékeztet a Bloomberg. A Volkswagen konszernhez tartozó Porsche a német Focus novemberi információi szerint már ott tart, hogy felmerült a fokozatos kivonulásuk is a kínai piacról.

Szívás Moszkvában: végállomás, nem megy tovább

Az orosz piacon ez már megtörtént, s ezt most több száz Porsche-tulajdonos érzi a saját bőrén. A korszerű, a szoftverfrissítésekhez interneten keresztül közvetlenül gyártól hozzájutó újabb, úgynevezett connect modellek ugyanis nem kapják meg a frissítést azután, hogy a Putyin által Ukrajna ellen indított háború következményeként a nyugati autógyártók vagy teljesen, vagy részlegesen elhagyták az orosz piacot.