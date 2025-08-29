Lejtmenetben a pesti tőzsde, az OTP lefordult a rajtnál, a forint is erőtlen

Lefelé vette az irányt a pesti tőzsde pénteken, ezzel folytatódott a lejtmenet az előző napi félszázalékos esést követően. A BUX 0,3 százalékos csökkenéssel, 103 413 ponton nyitotta a kereskedést.
A vezető hazai részvények közül
A befektetők ma leginkább a délután ékező júliusi amerikai inflációs adatot várják. Az elemzői közösség nem számít elmozdulása az előző havi, 2,6 százalékos PCE fogyasztási alapú inflációs mutatóban.
A forint némi gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben. A keresztárfolyam a hajnali 339,6-es szintről 340,2 forintig emelkedett a tőzsdenyitásra, ami 0,2 százalékos forintgyengülést jelent. Az amerikai fizetőeszközt az előző nap közzétett, vártnál erősebb amerikai GDP-adat is támogatja.
Az eurót a csütörtöki nap végi szint környékén, 396,8 forinton jegyzik, igaz, kora reggel ennél még valamivel kevesebbe, 396,6 forintba került a közös európai pénz.
