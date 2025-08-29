Lejtmenetben a pesti tőzsde, az OTP lefordult a rajtnál, a forint is erőtlen

Lefelé vette az irányt a pesti tőzsde pénteken, ezzel folytatódott a lejtmenet az előző napi félszázalékos esést követően. A BUX 0,3 százalékos csökkenéssel, 103 413 ponton nyitotta a kereskedést.

Beragadt az OTP a tőzsderajtnál / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül

az OTP 0,3 százalékkal fordult le, 29 700 forintra.

A Magyar Telekom ugyanilyen mértékben esett, 1954 forintig.

A Mol részvényei ezzel szemben 0,1 százalékkal, 2952 forintra drágultak,

és a Richter is 0,1 százalékos pluszban, 10 500 forinton rajtolt.

A befektetők ma leginkább a délután ékező júliusi amerikai inflációs adatot várják. Az elemzői közösség nem számít elmozdulása az előző havi, 2,6 százalékos PCE fogyasztási alapú inflációs mutatóban.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint némi gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben. A keresztárfolyam a hajnali 339,6-es szintről 340,2 forintig emelkedett a tőzsdenyitásra, ami 0,2 százalékos forintgyengülést jelent. Az amerikai fizetőeszközt az előző nap közzétett, vártnál erősebb amerikai GDP-adat is támogatja.