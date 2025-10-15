Bomba formát mutat a forint, nyoma se maradt a megingásnak

A keddi megingást követően szerdán délelőtt intenzív forinterősödést láthattunk. Az euróval, a dollárral és a zlotyval szemben is erősödött a magyar deviza.

Belehúzott a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Erős oldalon kezdett a forint, majd támaszt tört

Fontos szintről fordult vissza kedden az euró-forint árfolyama. A tegnapi kereskedésben 393 felett is járt a kurzus, mely az április óta tartó csökkenő trend megtörését jelentette volna, azonban

kedden délután visszaerősödött a forint.

Szerdán reggel 391,2 közelében nyitott az euró-forint. Ám itt sem torpant meg a kurzus.

Szerda délelőtt újabb intenzív forinterősödés indult.

Az euró-forint árfolyama 390,2-ig süllyedt. Ami azért érdekes, mert a 30 napos mozgóátlag fontos támaszt jelentett 390,75-nél, amit letört a kurzus. Így immár ez a szint is besorolt az ellenállási szintek (391,80, 392,55) közé.

Délben 390,35 közelében mozgott a jegyzés. A délután, persze, még hozhat változást. Fontos szempont, hogy hol zár a jegyzés, ebből lehet majd következtetni arra, hogy vajon szignifikáns a letörés, vagy csupán egy támasztesztet láthattunk délelőtt.