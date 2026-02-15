Ezt lesi az egész világ: új energia születik, az időjárástól nem függ, és máris itt a nagy tesztje

Mérföldkőhöz érkezhet a geotermikus energia új generációja (enhanced geothermal system, EGS), miután a szektor élenjáró vállalata, a Fervo januárban benyújtotta a tőzsdére lépéshez szükséges papírokat az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC).

A geotermikus energia új generációja sokat köszönhet az olajiparnak / Fotó: Edward DeCroce / Wikipédia

Olajipari módszerekkel készül a geotermikus energia új generációja

A geotermikus kutakat az olajiparból ismert, a palaolaj és palagáz forradalmát hozó hidraulikus repesztés és vízszintes fúrás technológiáját használó vállalkozás pilotprojektje, a Project Red már 2023 nyara óta termel 3 megawatt áramot, ám

a cég tervei szerint idén ősszel megkezdi működését az ennél jóval nagyobb, 500 megawattra képes létesítménye is Utahban.

A Latitude Media összefoglalója szerint a cég ez előtt, még nyáron tőzsdére léphet.

A Fervo eddig mintegy 1,5 milliárd dollárnyi tőkét hajtott fel, kihasználva mind a kockázati tőke, mind az intézményi befektetők, mind az olajipar – köztük a korábban a jelenlegi amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright által vezetett Liberty Energy – forrásait, és a tőzsdére lépéssel újabb tőkét vonhat be. A cég kilátásainak a mesterséges intelligencia óriási energiaigénye is a hasznára válik, ahogy az is, hogy a geotermikus energiát szemben más megújulókkal a Trump-adminisztráció is támogatja.

Az állami támogatás még kell az iparág fejlődéséhez

Az állami támogatás fontos is lehet, hiszen a geotermikus energia ára befektetési adókedvezményekkel akár 50 dollár per megawattóráig is süllyedhet egy tanulmány szerint, ami szinte az összes gázerőműnél olcsóbb áramot biztosít. A támogatások nélkül azonban 119 dollár lehet egy megawattóra geotermikus energiával termelt áram ára a Thinking Geoenergy összefoglalója szerint. Ugyanakkor érdemes azt is kiemelni, hogy a jelentésben szereplő számok egyelőre elméletiek, elérésükhöz még szükség van a technológiai alkalmazásának tanulási folyamatára. Az EGS-fejlesztések vezetője azonban széles körben elfogadott álláspont szerint a Fervo, melynek részvényeit nyártól várhatóan bárki megveheti.