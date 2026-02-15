Egyre dagad Ukrajna botránya: a Barátság-zsarolás ügye beszippantja a horvátokat is, Washington közelről figyel

Már három európai uniós tagország érintett a Barátság kőolajvezeték Ukrajna kirobbantotta botrányában, és a fejleményeket közvetlen közelről figyeli az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio az egyre dagadó skandalum kellős közepén érkezett Szlovákiába, majd hozzánk, két olyan országba, amelyeket közvetlenül érint, hogy Ukrajna lezárta a területén keresztül orosz gázt Közép-Európába szállító vezetéket. A harmadik belekeveredett EU-tagállam Horvátország, ezt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter közölte, aki hétfőn reggel fogadja majd Rubiót. Brüsszel elképedten figyel.

A Barátság kőolajvezeték botránya rendkívüli lépésre indította a szlovák és magyar minisztereket Fotó: Szijjártó Péter Facebook oldala

Az első vasárnapi bombát Robert Fico szlovák kormányfő robbantotta, aki Rubióval való találkozóját követően kereken kimondta: Kijev azért késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását, mert ezzel zsarolná Magyarországot, hogy az adja fel Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját.

Ezt követően, miközben Rubió Budapestre érkezett, Szijjártó Péter tett fontos bejelentést egy Facebook posztban, aki a szlovák-amerikai tárgyalások közepette, Rubióra várva sem vesztegette az időt.

A magyar külügyminiszter megerősítette Fico szavait, és vázolta a kiutat is.

Emlékeztetett: korábban Magyarország és Szlovákiával közösen kiharcolták, hogy továbbra is olcsó orosz kőolajat vásárolhassanak a Barátság kőolajvezetéken. Ez a kivétel az amerikai szankciók alól tartalmazza azt is, hogy ha a vezetékes szállítás ellehetetlenül, akkor az orosz kőolajat tengeri útvonalon is beszerezhetjük.

Márpedig az ukránok politikai okokból továbbra sem indítják újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, így a mai napon Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel levélben fordultunk Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszterhez, hogy Horvátország a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé az Adria-kőolajvezetéken keresztül.

Egyetlen ország, így hazánk energiaellátásának biztonsága sem lehet ideológiai kérdés,

így elvárjuk, a horvátoktól,

hogy Ukrajnával ellentétben ne kockáztassák politikai okokból Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát – tette hozzá a külügyminiszter.