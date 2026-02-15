Újra régi fényében tündökölhet a Balaton-part legendás épülete

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János (UVATERV) tervei alapján. Az épület különlegessége a légies, kúpos vasbeton tetőszerkezet volt, amely üvegfalra támaszkodva, konzolos túlnyúlással fedte a belső teret. A középen elhelyezett vízmedence és az áttört födém a tervező szándéka szerint a tér zártságát volt hivatott oldani. A 2000-es évek elején végzett felújítás és bővítés során azonban a tihanyi Körszálló elveszítette eredeti formáját, bár szerkezeti különlegességei még ma is felismerhetők.

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János tervei alapján, és a korszak modern vasbeton-építészetének kiemelkedő alkotása Fotó: Fortepan

A tihanyi Körpresszó épülete 2021-ben helyi védettséget kapott

Az épület felújításának ügyéről Kötél Balázs, Tihany polgármestere számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint 2026. február 9-én tartották meg az első tervtanácsi ülést, amit egy ősszel hozott rendelet alapján olyan kiemelt beruházások esetében bonyolít a főépítész, melyek meghatározóak a településkép megjelenésében és alakulásában – írja az Építész Fórum. Az ülés napirendjén a rév mellett álló Körpresszó felújítási terve szerepelt.

A polgármester beszámolója szerint a tervtanács a benyújtott terveket csak teljes átdolgozás után, az eredeti építészeti karakter helyreállításával tudja támogatni.

A cél, hogy az épület visszanyerje azt a rangot és megjelenést, amely egyedülállóvá teszi a balatoni modern építészet emlékei között

– olvasható a bejegyzésben.

A tervek szerint teljes körűen felújítanák a nettó 160,81 négyzetméteres Körpresszót, sőt hamarosan a szántódi és a tihanyi rév is megújulhat.

További részletek és a Körpresszó épületéről készült egykori fotók az Origo oldalán olvashatók.