Újra régi fényében tündökölhet a Balaton-part legendás épülete

A tihanyi révnél található Körpresszó az 1950–60-as évek modern vasbeton-építészetének egyik legjellegzetesebb balatoni példája. Az épület az évtizedek során jelentős átalakításokon esett át, így elveszítette azt az építészeti megjelenést, amely egykor különlegessé tette. Most azonban esély mutatkozik az eredeti forma helyreállítására.
VG
2026.02.15, 18:40

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János (UVATERV) tervei alapján. Az épület különlegessége a légies, kúpos vasbeton tetőszerkezet volt, amely üvegfalra támaszkodva, konzolos túlnyúlással fedte a belső teret. A középen elhelyezett vízmedence és az áttört födém a tervező szándéka szerint a tér zártságát volt hivatott oldani. A 2000-es évek elején végzett felújítás és bővítés során azonban a tihanyi Körszálló elveszítette eredeti formáját, bár szerkezeti különlegességei még ma is felismerhetők.

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János tervei alapján, és a korszak modern vasbeton-építészetének kiemelkedő alkotása Fotó: Fortepan
A tihanyi Körpresszó épülete 2021-ben helyi védettséget kapott

Az épület felújításának ügyéről Kötél Balázs, Tihany polgármestere számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint 2026. február 9-én tartották meg az első tervtanácsi ülést, amit egy ősszel hozott rendelet alapján olyan kiemelt beruházások esetében bonyolít a főépítész, melyek meghatározóak a településkép megjelenésében és alakulásában – írja az Építész Fórum. Az ülés napirendjén a rév mellett álló Körpresszó felújítási terve szerepelt. 

A polgármester beszámolója szerint a tervtanács a benyújtott terveket csak teljes átdolgozás után, az eredeti építészeti karakter helyreállításával tudja támogatni. 

A cél, hogy az épület visszanyerje azt a rangot és megjelenést, amely egyedülállóvá teszi a balatoni modern építészet emlékei között

 – olvasható a bejegyzésben.

A tervek szerint teljes körűen felújítanák a nettó 160,81 négyzetméteres Körpresszót, sőt hamarosan a szántódi és a tihanyi rév is megújulhat.

További részletek és a Körpresszó épületéről készült egykori fotók az Origo oldalán olvashatók.

