A kísérletezés korszaka: furcsa és megszűnt sportágak az olimpia történetében

Az olimpiai játékok nem mindig néztek ki ilyen szigorúan szabályozott rendezvénynek. Manapság pontosan körülhatárolt sportágak. A 20. század elején erősen kísérleti terepként tekintettek a játékokra. Ebben az időszakban a sport fizikai háttere mellett gyakran befolyásoló tényező volt a látványosság és az újdonság érzése.

Az olimpia programja átalakult: a snowboard előretört, a síbalett háttérbe szorult / Fotó: Hannah McKay / Reuters

Ennek eredményekét elég őrült és meglepő sportágak is bekerültek a programba. Ráadásul a jutalom sokszor nem is pénz volt, hanem egy festmény vagy serleg, esetleg más tárgyi ajándékok.

Állatölő verseny az olimpián

Az állatvédők teljesen kiakadnának, ha 2026-ban rendeznék meg az 1900-as párizsi olimpia egyik legvitatottabb versenyszámát, az élő galamblövészetet. Ez volt az egyetlen olyan alkalom az olimpia történelmében, hogy szándékosan öltek állatot.

A versenyzők elő galambokat lőttek le és az nyert, aki a legtöbbet találta el. A győztes, vagyis a belga Léon de Lunden 21 galambot ölt meg. Akkor felháborodást okozott a verseny, hogy többet nem rendezték meg. Az állatvédelemben tevékenykedők nagyon keményen kritizálték az eseményt. Érdekesség, hogy a jutalom 20 000 frank volt, ami a győztesnek járt volna, de az első négy helyezett elosztotta – a Topendsport oldalán részletesen olvashatunk erről.

A modern olimpia, mint testnevelésóra

Olyan sportágak is szerepeltek a modern kori olimpia kezdeti fázisaiban, amelyek ma már csak a testnevelés órán állják meg a helyüket. Ilyen volt például a kötélhúzás is. Öt alkalommal választották hivatalos olimpiai versenyszámnak 1900 és 1920 között. A különlegessége az volt, hogy ebben az esetben nem országok indultak, hanem klubcsapatok, így előfordult, hogy egy ország több érmet is hazavitt. Végül a szabályok hiánya és az amatőr szemlélet miatt kivezették – a Tugofwar oldalán olvashatunk a sport történetéről.

A legendák szerint az 1900-as párizsi olimpia annyira szervezetlen volt, hogy még az uszkárnyírás is bekerült a bemutató sportok közé. Állítólag a győztes Avril Lafoule 17 uszkárt nyírt meg 6000 néző szeme láttára 2 óra leforgása alatt, legalábbis a Mental Floss szerint így történt. Természetesen ez a szám ennyi idő alatt kérdéses, de most már hozzátartozik a történethez.