MI a műtőben? Nagy dobra verik a technológiai forradalmat, a műhibákat már kevésbé – sorra érkeznek a hibabejelentések az orvosi robotokról

A mesterséges intelligencia (MI) már a műtőkben dolgozik, de egyre több a jelentés elhibázott beavatkozásokról és félreazonosított betegségekről. Az amerikai hatóságokat elözönlötték a panaszok, egyre több intézmény ellen indulnak perek, s bár a technológia az alapellátásban már bebizonyította hatékonyságát, a túl gyors bevezetés kudarca miatt akár teljesen kizárhatják a robotokat a kórházakból.

A mesterséges intelligencia új korszakot ígér az egészségügyben, ám az egyre súlyosabb műtői hibák és rossz diagnosztikák jelzik, hogy még van mit hangolni a technológián / Fotó: Science Photo Library via AFP

Más iparágakhoz hasonlóan az MI az egészségügybe is hihetetlen sebességgel vonul be: a gyártók szerint az új algoritmusok pontosabb diagnózist, hatékonyabb műtéteket és személyre szabottabb kezelést hoznak.

A csúcstechnológia elterjedésével azonban annak hátrányai is napvilágra kerültek, a Reuters pedig az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) adatait elemezve kiderítette, hogy tömegével érkeznek a bejelentések a meghibásodásokról és betegsérelmekről az MI-t használó egészségügyi intézményekben.

Műhibák százaiért felelős a mesterséges intelligencia

Az egyik legtöbbet emlegetett eset a krónikus arcüreggyulladás műtéti kezelésére használt TruDi Navigation System. A rendszert eredetileg az Acclarent fejlesztette, amely a Johnson & Johnson érdekeltségébe tartozott, majd 2024-ben az Integra LifeSciences vásárolta meg.

A TruDi három évig volt piacon MI nélkül. Ez idő alatt az FDA hét meghibásodási és egy sérülési jelentést kapott. Miután 2021-ben gépi tanulási algoritmust építettek be a rendszerbe, a bejelentések száma drámaian megugrott: legalább száz meghibásodásról és „nemkívánatos eseményről" érkezett jelentés, és 2021 vége és 2025 novembere között legalább tíz beteg sérült meg.

A jelentések szerint több esetben a rendszer tévesen jelezte a sebész műszereinek helyzetét a páciens fejében, amely állítólag több alkalommal is súlyos sérülést okozott, két páciens pedig agyvérzést szenvedett. A károsultak közül többen is pert indítottak, azt állítva, hogy az MI hozzájárult a sérülésekhez.

A gyártó azonban tagadja az ok-okozati kapcsolatot, az FDA pedig hangsúlyozza, hogy az eszközjelentések nem bizonyítanak felelősséget, gyakran hiányosak, és egyetlen incidensről több bejelentés is érkezhet.

Azt azonban nem lehet tagadni, hogy az MI-alapú orvostechnikai eszközök száma meredeken nő. Jelenleg legalább 1357 ilyen termék rendelkezik FDA-engedéllyel – ez kétszerese a 2022-ig jóváhagyott mennyiségnek. Ezzel párhuzamosan pedig a műhibák is egyre gyakoribbak.

A problémák ráadásul nem csak a műtétekre korlátozódnak. Egy 2025-ös bejelentés szerint a Sonio Detect nevű, magzati ultrahang-elemzésre használt szoftver tévesen azonosított testrészeket. Szerencsére sérülésről ennél nem számoltak be, a vállalat szerint pedig egyáltalán nincs biztonsági kockázat a használatával.