Óriási az izgalom, Budapestre érkezett Donald Trump jobbkeze, és Orbán Viktorhoz készül

Budapestre érkezett Marco Rubio. Az amerikai külügyminiszter hétfőn találkozik a magyar kormányfővel.
Pető Sándor
2026.02.15, 18:42
Frissítve: 2026.02.15, 19:11

Megérkezett Budapestre az amerikai külügyminiszter– jelentette vasárnap este az MTI.

Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente fogadta
Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente fogadta / Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium

Marco Rubiót Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren vasárnap. Az eseményt élőben közvetítette az M1. A látogatás hivatalos része hétfőn lesz. Rubio Pozsonyban előzőleg Robert Fico kormányfővel találkozott, Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök fogadja.

Az amerikai külügyminiszter látogatása: Szijjártó Péterrel és Orbán Viktorral találkozik

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn előbb Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

  • várhatóan megállapodást ír alá az Egyesült Államok és Magyarország közötti atomenergiai együttműködésről 
  • tárgyalnak a kétoldalú kapcsolatokról
  • és az ukrajnai béke megteremtésének lehetőségéről.

 Orbán Viktor ezt követően fogadja Marco Rubiót.

Az eredményekről közös sajtótájékoztatón számol majd be a két politikus. A várható fő témák, nagy vonalakban a két ország békéért tett erőfeszítései, illetve a magyar–amerikai kapcsolatok lesznek.

Az MTI jelentése szerint az amerikai külügyminiszter látogatása azért különleges, mert a Béketanácsban fontos szerepet szánnak Magyarországnak.

Orbán Viktor baráti kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel. Az amerikai adminisztráció vezetője a közösségi médiában arról biztosította a magyar miniszterelnököt, őt támogatja a két hónap múlva esedékes parlamenti választáson. Korábban is többször elismerését fejezte ki a magyar kormányfő munkáját illetően.

Orbán Viktor hamarosan meglátja, eléggé felingerelte-e az amerikai külügyminisztert Robert Fico
Az Egyesült Államok nem kíván a Nyugat irányított hanyatlásának udvarias és rendes bábája lenni – figyelmeztette Brüsszelt a müncheni biztonsági értekezleten az amerikai külügyminiszter, majd azonnal az unió két „fenegyereke” felé indult. Marco Rubio vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt, hétfőn pedig már Budapesten Orbán Viktor miniszterelnökkel, és a két találkozó témái közt lehet jelentős átfedés.

